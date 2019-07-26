Netflix, Ağustos ayında yayınlanacak dizi ve filmleri açıkladı

Netflix Ağustos ayı içerisinde sunacağı dizi ve filmleri yayınladı.

Netflixi Ağustos ayında yayınlanacak olan dizi ve filmlerini açıkladı. Ağustos ayı içerisinde Mindhunter 2. sezon, Glow 3. sezon ve Problem Nick: 2.Kısım gibi içerikler Netflix kullanıcıları ile buluşacak.

İşte Netflix’in açıkladığı dizi ve filmler şöyle:

>> Las chicas del cable: 4. Sezon (9/8/2019)

>> Glow: 3. Sezon (9/8/2019)

>> Mindhunter: 2. Sezon (16/8/2019)

>> Victim Number 8 (La víctima número 8) (16/8/2019)

>> Hyperdrive (21/8/2019)

>> Million Pound Menu: 2.Sezon (27/8/2019)

>> The Dark Crystal: Age of Resistance (30/8/2019)

>> Sacred Games: 2.Sezon (Çok yakında)

Netflix filmleri

>> Küçük İsviçre (16/8/2019)

>> Falling Inn Love (29/8/2019)

>> Back to School (30/8/2019)

Netflix belgeselleri

>> Enter the Anime (5/8/2019)

>> The Family (9/8/2019)

>> Diagnosis (16/8/2019)

>> American Factory (21/8/2019)

Netflix çocuk dizileri

>> Ask the StoryBots: 3.Sezon (2/8/2019)

>> She-Ra ve Güç Prensesleri: 3.Sezon (2/8/2019)

>> Problem Nick: 2.Kısım (5/8/2019)

>> Rocko’s Modern Life: Static Cling (9/8/2019)

>> Küçük Bheem ile Büyük Maceralar: 2. Sezon (30/8/2019)

Netflix anime

>> Cannon Busters (15/8/2019)

>> HERO MASK: 2.Kısım (23/8/2019)

Kaynak: donanimgunlugu.com