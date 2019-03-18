Netflix, Bird Box’taki tepki çeken sahneyi kaldırdı

İzlenme rakamları ve başlattığı tehlikeli akımla (Bird Box Challenge) yayınlandığı günden itibaren çok konuşulan Bird Box yine gündemde.

Kanada’da 47 kişinin hayatı kaybettiği tren kazasının gerçek görüntülerini filmde kullandığı ortaya çıkan Netflix, geri adım atmak zorunda kaldı.

Sandra Bullock’un (Malorie) başrolünde oynadığı korku gerilim türündeki Bird Box yayına girdiği aralık ayında bu yana konuşulmaya devam ediyor. 45 milyonla Netflix’in ilk 7 günde en fazla izlenen yapımı olan film, başlattığı akım (Bird Box Challenge) ile çok konuşuldu. Ancak rakamlar ve akımdan çok filmde gösterilen bir sahne tartışma yarattı.

Dikkatli izleyiciler, filmde bir eve sığınan Malorie’nin (Sandra Bullock), dışarıda ne olduğunu anlamak için hızlıca televizyon kanallarını tararken gördüğü patlamanın 2013’te Kanada’nın Quebec bölgesinde yaşanan ve 47 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasına ait olduğunu fark etti.

İzleyicilerin tepki gösterdiği sahneye Kanada parlamentosu da tavır koydu ve tazminat ödenmesi gerektiğini savundu.

Bunun ardından Kanada Kültür Bakanlığı’na özür mektubu gönderen ancak görüntüleri kaldırmak gibi bir planlarının olmadığını açıklayan Netflix, geri adım atmak zorunda kaldı.

Filmin yayınlanmasından aylar sonra, Netflix ve filmin yapımcıları ortak bir karar alarak tren kazasının filmden kaldırılmasına ve yerine başka bir görüntünün yerleştirilmesine karar verdiklerini açıkladı. Netflix açıklamasında “Lac-Megantic topluluğuna verdiğimiz acı için çok üzgünüz” sözlerine yer verdi.