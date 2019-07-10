Netflix kostümleri açık artırmaya çıkıyor

Çizgi roman devi Marvel, kahramanlarına ait Netflix dizilerinde kullanılan kostümler için açık artırma düzenliyor.

Marvel’in Netflix’te yayınlanan Daredevil, Luke Cage ve Iron Fist dizilerinde kullanılan kostümler şimdi müzayede ile satılacak.

Marvel’in online satış mağazasında 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde bir gün sürecek olan müzayedede en yüksek fiyatı verenler kostümleri alacak.

Kostümler ise “taklit” değil, doğrudan dizilerde kullanılan, oyuncuların giydiği ve kullandığı orijinal kostümler olacak.

Marvel’in her bir kostüm için 30 bin ile 50 bin dolar arasında açılış fiyatı belirlemesi bekleniyor. Satışlardan ise birkaç milyon dolarlık gelir beklentisi var.

Kaynak: Donanım Günlüğü