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19.07.2019
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Netflix tarihinde ilk kez abone kaybetti

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Netflix, tarihinde ilk kez abone kaybı yaşadı. Şirket, 2019 yılının ikinci çeyreğinde ABD’de 130 bin kullanıcı kaybetti.

İç pazardaki abone kaybına ek olarak, uluslararası Netflix büyümesi, şirketin beklediği kadar yüksek değildi. Yapılan açıklamalara göre 2019 yılının ikinci çeyreğinde Netflix, bünyesine yalnızca 2.7 milyon abone eklemeyi başardı. Bu rakam bir önceki çeyrekte ise yaklaşık 5 milyondu.

Hissedarlara yazdığı mektupta Netflix, abone kaybının tüm bölgelerde olduğunu ancak abonelik ücretinde zam yapılan bölgelerde daha çok abone kaybettiklerini belirtti. 2019 yılının ikinci çeyreğinde beklenilen büyümenin gerçekleştirilemediğini açıklayan Netflix, bu üye kaybının yıllık bazda herhangi bir sorun teşkil etmediğini ve işlerine odaklanarak bu zararı egale edeceklerini belirtti.

Birinci çeyrekteki kayıplara rağmen Netflix, üçüncü çeyrekte 7 milyon ücretli üyelik eklemeyi planladığını söyleyerek bir canlanma bekliyor. Bu, geçen yıl üçüncü çeyrekte eklenmiş olan 6.1 milyondan oldukça yüksek.

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