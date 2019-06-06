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06.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Netflix uygulamasına akış sekmesi geliyor

Netflix uygulamasına akış sekmesi geliyor

birgun.net birgun.net

Netflix; fragmanların, fotoğrafların, filmler ve diziler için uyarıcıların bulunduğu Instagram’daki gibi bir kaydırmalı akış üzerinde çalışıyor

Henüz test aşamasında olan ekstras isimli sekme Instagram’daki akış kısmının birebir aynısı.

Yeni eklenecek ekstralar bölümünde de sağa doğru kaydırılabilen fotoğraf galerileri ve otomatik olarak başlayan videolar bulunacak.

Netflix’in öncelikli hedefi, kullanıcılara beğenebilecekleri dizileri önermek. Yeni akış kısmı da bu hedef doğrultusunda geliştirilmiş.

Kullanıcıyla özel olacak akış kısmında beğene bileceğiniz dizilere ait görüntüleri görebileceksiniz.

Her gönderinin sağ alt tarafındaki buton yardımıyla diziyi listeye eklemek mümkün.

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Bu çalışma, Netflix’in diğer uygulamalardan ipucu aldığı ilk çalışma değil. Geçen sene, Snapchat’e benzer bir video önizleme özelliği eklenmişti ve Ocak ayında, izlediklerinizi Instagram hikâyelerinde paylaşabilme olanağı getirilmişti.

Şimdilik hâlâ test aşamasında olan özelliğin kullanıcılara ne zaman sunulacağı hakkında bir bilgi yok. 

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