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28.07.2019
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Netflix’e yeni rakip: NBCUniversal

birgun.net birgun.net

NBCUniversal Netflix ile rakip olmak için hazırlıklarını tamamladı. Dev TV kanalı NBC, online yayıncılığa çok güçlü girmek için yoğun şekilde çalışıyor.

Sadece NBC değil, içerik üreticileri HBO, CBS ve Disney de kendi içeriklerini Netflix üzerinden pazarlamak yerine kendi online yayın platformlarını hayata geçirecekler. Ayrıca, Amazon ve Apple da Netflix’e rakip olarak arkadan bastırmaya devam ediyor. Dolayısıyla yakında online yayıncılık pazarı karışacak.

NBCUniversal’in CEO’su Steve Burk’un açıklamasına göre yeni online yayın platformu ilk aşamada tamamen orijinal yapımlar piyasaya sürmeyecek. Bunun yerine, başka içerik üreticilerinin dizi ve programlarını lisans ücreti karşılığı yayınlayacak.

Ancak NBC’nin online yayın plaformu Netflix ile rekabet edebilmek için kendi orijinal içeriklerini yoğun şekilde üretmek zorunda olduklarının farkında. Bu nedenle aynı Netflix’in yaptığı gibi, pltaformun oturmasıyla beraber milyarlarca dolarlık içerik geliştirme bütçelerinin devreye girmesi bekleniyor.

Kaynak: Donanım Günlüğü

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