Netflix’te birinci sezondan sonra iptal edilen diziler

Online dizi ve film platformu Netflix, başarısız olan pek çok orijinal diziyi sadece bir sezon yayınladıktan sonra ikinci sezon onayı vermedi.

İşte Netflix’in hayal kırıklığı yaratan dizileri…

Seven Seconds

Dizinin Netflix açıklaması: Jersey’de 15 yaşındaki Afroamerikan bir gencin öldürülmesi, bir polis örtbasını ve gerçeği ortaya çıkarmak için yapılan bir girişimi tetikler.

Başroldekiler: Clare-Hope Ashitey, Regina King, Beau Knapp

Yaratıcılar: Veena Sud

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Chambers

Dizinin Netflix açıklaması: Kalp nakli sonrası korkunç hayallerin peşini bırakmadığı bir genç, donörünün gizemli ölümünün ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışır.

Başroldekiler: Sivan Alyra Rose, Uma Thurman, Tony Goldwyn

Yaratıcılar: Leah Rachel

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Tuca & Bertie

Dizinin Netflix açıklaması: Sıkı dost olan özgür ruhlu tukan Tuca ve kendinden şüphe eden ardıç kuşu Bertie, hayatın inişli çıkışlı yollarında birbirlerine rehberlik ediyor.

Başroldekiler:Tiffany Haddish, Ali Wong, Steven Yeun

Yaratıcılar: Lisa Hanawalt

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Girlboss

Dizinin Netflix açıklaması: Meteliksiz ve asi ruhlu Sophia, internet üzerinden yapılan bir iş kurar ve nasıl patron olunacağını öğrenir. Bu komedi, çok satan bir anı kitabından uyarlandı.

Başroldekiler: Britt Robertson, Ellie Reed, Johnny Simmons

Yaratıcılar:Kay Cannon

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The Get Down

Dizinin Netflix açıklaması: 1977 yılında New York’ta, South Bronx’un yetenekli ve duygulu gençleri hayallerini kovalıyor ve müzik tarihini değiştirmeye hazırlanıyorlar.

Başroldekiler: Justice Smith, Shameik Moore, Herizen Guardiola

Yaratıcılar: Baz Luhrmann, Stephen Adly Guirgis

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The Good Cop

Dizinin Netflix açıklaması: Hastalık derecesinde dürüst bir dedektif, cinayet çözmeden arta kalan zamanlarında sahtekâr ancak iyi kalpli babasına göz kulak olmaya çalışır.

Başroldekiler: Tony Danza, Josh Groban, Monica Barbaro

Yaratıcılar: Andy Breckman

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Gypsy

Dizinin Netflix açıklaması: Bu psikolojik gerilimde terapist Jean Holloway, hastalarının yaşamındaki kişilerle tehlikeli ve yakın ilişkiler kuruyor.

Başroldekiler:Naomi Watts, Billy Crudup, Sophie Cookson

Yaratıcılar:Lisa Rubin

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All About The Washingtons

Dizinin Netflix açıklaması: Hip hop ikonu MC Hızlı Joe, gösteri dünyasından emekli olur ve hayatının yeni ritmini iş, aşk ve günlük ailevi kaos arasında denge kurmakta bulur.

Başroldekiler:Joseph Simmons, Justine Simmons, Kiana Ledé

Yaratıcılar:Jeremy Bronson

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Everything Sucks

Dizinin Netflix açıklaması: 1996 yılında Boring kasabasında geçen dizide, video ve drama kulüpleri üyesi olan uyumsuz liseliler video kaset çağında ergen olmanın iyi ve kötü yanlarına göğüs geriyor.

Başroldekiler:Jahi Di’Allo Winston, Peyton Kennedy, Patch Darragh

Yaratıcılar:Ben York Jones, Michael Mohan

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The Joel McHale Show with Joel McHale

Dizinin Netflix açıklaması: Gündemdeki haberler, popüler kültür, sosyal medya, özgün skeçler ve çok daha fazlası Joel McHale’ın sunduğu komedi yorum programında bir araya geliyor.

Başroldekiler: Joel McHale

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The Break with Michelle Wolf

Dizinin Netflix açıklaması: Skeçleri canlı komedi ve stüdyo konuklarıyla harmanlayıp güncel konulara eğilen bu haftalık programda, Michelle Wolf’un sivri dilli eleştirilerinden kimse kurtulamıyor.

Başroldekiler: Michelle Wolf