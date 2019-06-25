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26.06.2019
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Nevşehir Adliyesi’nde ‘şüpheli toz’ paniği

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Nevşehir Adliyesi’nde, zarftan çıkan şüpheli toz, paniğe neden oldu. Adliyede 15 personel, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

DHA’nın haberine göre Kargo firmasında çalışan kurye, Almanya’dan gönderilen zarfı Nevşehir Adliyesi’nde görevlilere teslim etti.

Adliyede bir mahkemenin kaleminde açılan zarftan sarı renkli toz çıktı.

Durumdan şüphelenen görevliler, başsavcılığa durumu bildirdi. Zarftan çıkan tozun kimyasal bir madde olma ihtimali üzerine adliyede panik yaşandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri, adliyeye sevk edildi.

Beyaz tulum giyip, maske takan sağlık görevlileri, adliyede çalışan 15 kişiyi ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ağızlarına maske takılan 15 kişi, acil serviste kontrolden geçirildi.

Bu sırada acil servisteki görevlilerin de maske taktığı görüldü.

AFAD ekipleri ise adliyede inceleme başlattı.

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