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12.07.2019
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New York Times: Türkiye’nin S-400 alması Putin için başarı

New York Times, S-400 sevkiyatının başlamasıyla ilgili bir yazı yayımlayarak, NATO içinde oluşan çatlağa ve Türkiye için olası yaptırımlara dikkat çekti.

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New York Times, Türkiye’ye S-400 sevkiyatını değerlendiren bir yazı yayımladı. Carlotta Gal imzalı yazıda, Türkiye’ye S-400 satılmasının “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için başarı” olduğu söyleniyor. Yazıya göre Putin, S-400 satışıyla NATO içerisinde ayrım yaratmayı hedefledi.

NYT yazısında Putin’in Suriye’de savaşın başlamasının ardından Türkiye’yi Rusya’ya yaklaştırmayı hedeflediği, iki ülkenin Suriye’de karşıt tarafları desteklemesine karşın Rusya, İran, Türkiye üçlü görüşmeleriyle işbirliği yaptıkları ifade ediliyor.

‘ERDOĞAN UYARILARI DİKKATE ALMADI’

Yazıda olası ABD yaptırımlarının ekonomik zarar getireceği yönünde tehditte bulunulurken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “ABD uyarılarını ve oluşabilecek hasarı dikkate almadığı” söyleniyor.

NATO sözcüsünün “Türkiye’nin S-400 sistemini almasının olası sonuçlarından kaygılıyız” sözlerine yer verilen yazıda, sözcünün “NATO operasyonları ve görevleri için orduların birlikte hareket edebilmesi önemli” dediği aktarılıyor. NATO, Türkiye’ye S-400 yerine Patriot sistemi satın almasını önermiş, Türkiye ABD’nin teknoloji transferini kabul etmemesi sebebiyle bu öneriyi kabul etmemişti.

‘SİLAH SİSTEMİ GELDİĞİ AN YAPTIRIM OLABİLİR’

Yazıya göre ABD’li yetkililer S-400’lerin Türkiye topraklarına gelmesinden itibaren yaptırım getirilebileceğini düşünüyor.

ABD’nin Rusya’yla silah ticaretine ilişkin yasaları, ABD yönetiminin Türkiye’ye yasada belirtilen 12 yaptırımdan en az 5’ini uygulamasını gerektiriyor. Türkiye’nin muafiyet almasının mümkün olmadığı, ancak yaptırımların ne zaman uygulanacağına dair zaman sınırı olmaması sebebiyle yaptırımların ertelenebileceği belirtiliyor.

Foreign Policy’den olası S-400 yaptırımlarına dair değerlendirme

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