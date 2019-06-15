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15.06.2019
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New York’ta kızamık salgını: Aşıdan muafiyet kaldırılıyor

ABD'nin New York eyaleti, kızamık salgınının ardından aşıdan muafiyeti kaldırdı.

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ABD’nin New York eyaletinde kızamık salgınının yaşanmasının ardından eyalette “dini gerekçelerle aşıdan muafiyet” kaldırıldı.

BBC‘nin haberine göre, New York’taki yeni yasayla birlikte, ailelerin çocuklarını okula gidebilmeleri için gerekli olan aşılardan “dini gerekçelerle muaf tutma” uygulamasının kaldırılmasına karar verildi.

Muafiyeti kaldıran diğer eyaletler, California, Mississippi, Batı Virginia ve Maine oldu.

Yasayla birlikte aşı karşıtları, eyalet binasında toplanarak karara tepki gösterdi. 

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