Newroz coşkuyla kutlandı

Ortadoğu halklarının bahar bayramı Newroz Diyarbakır, Van, Şırnak, Dersim, Batman başta olmak üzere birçok kentte coşkuyla kutlandı. Kutlamalara yaklaşan yerel seçimler ve barış talebi damga vururken, tecridin sonlandırılması istendi.



Newroz dolayısıyla gözlerin çevrildiği Diyarbakır’da üç ayrı koldan Newroz Parkı’na ulaşan on binlerce kişi, arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yaptığı konuşmada hükümete tecridin sonlandırılması çağrısı yaptı. Buldan, “Kawa’nın direnişinden alev alan Newroz ateşi, Leyla’nın ve yoldaşlarının direnişi ile harlanıyor, büyüyor. Bugün 134 gündür bedenini açlığa yatıran Leyla Güven’e selam olsun. Nasır Yağız’a, Sebahat Tuncel’e, Selma Irmak’a, zindanlarda ve dışarıda bedenlerini açlığa yatıran bütün yoldaşlarımıza selam olsun” dedi.



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Diyarbakır’ın bir kez daha tarihe tanıklık ettiğini söyleyen Buldan, iktidara şöyle seslendi:



“İşte 21 Mart, işte Newroz, işte Amed. Ankara, Erdoğan bu meydanı gör artık. Bu meydandan yükselen barış, özgürlük çığlıklarını, tecride öfkeyi artık görün. Üç maymunu oynamaktan vazgeçin. Bu sesi duymazsanız, işte o zaman biz de size bir kez daha bu halkın barıştan, demokrasiden, özgürlüklerden vazgeçmeyeceğini söylüyoruz.”



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HDK Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu ise “Newroz ateşinin sıcaklığıyla ve coşkusuyla seçimlere gidiyoruz. Mutlaka bizler kazanacağız. Newroz mutlaka kazanacak ve tecrid kırılacaktır.”



Van’da sabah erken saatlerden itibaren Van Kalesi’nin eteklerinde bulanan Newroz alanına gelen binlerce kişi alanı doldurdu. Renga renk bayrak ve balonlarla süslenen alanın ortasında Newroz ateşi için odunlardan kule hazırlandı. Newroz ateşini barış anneleri yaktı. Newroz ateşinin yakılmasının ardından tutuklu Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Bekir Kaya’nın gönderdiği mesaj okundu. Mesajda “Van halkının faşizmin devlet politikası haline geldiği bir dönemde, zalim Dehak’lara karşı çağdaş Kawa’nın duruşunu ortaya koyacaktır” denildi.



Newroz kutlamalarının Mardin’deki adresleri Nusaybin ve Midyat oldu. Nusaybin’de Cegerxwîn Meydanı’nda başlayan kutlamaya sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi geldi. Platforma Kürtçe ve Türkçe ‘Mutlaka kazanacağız’ pankartı asılırken, kutlamaya kadınların kitlesel katılımı dikkat çekti. Mardin’deki kutlamalarda kitleye seslenen Ahmet Türk, “Hileleriyle baş edeceğiz” dedi.



Şırnak merkez ve Silopi’de yıllar sonra gerçekleştirilen Newroz kutlamalarında da “Direne direne kazanacağız” sloganları atıldı. Dersim’de de binlerce kişi Newroz’u kutladı. Komünist Başkan Mehmet Fatih Maçoğlu’nun da katıldığı kutlamalarda Newroz’un barış getirmesi dilendi.

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İzmir’de kitlesel miting

Newroz kutlamaları için İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda miting düzenlendi. Mitinge HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca’nın yanı sıra binlerce İzmirli katıldı. HDP İzmir İl Eş başkanları Kadir Baydur ve Bedriye Tekgür’ün açılış konuşmasını yaptığı mitingte Newroz ateşi yakıldı. Mitingte, barış anneleri ve milletvekilleri de birer konuşma yaptı. Miting Newroz halayı ile sona erdi.

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Zalim Dehak’lar yenilecek

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), Newroz vesilesi ile bir mesaj yayımladı. Mesajda “Zalim Dehak’lar yine yenilecek!” denildi. ÖDP’nin yayımladığı mesajda şu ifadeler yer aldı: “Etnik, dinsel ve mezhepsel ayrımı derinleştiren faşizmin karanlığını ve bölgemizde halkları birbirine kırdıran emperyalist barbarlığı yeneceğiz. Zalim Dehak’lar yine yenilecek!”