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11.07.2019
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Niagara Şelalesi’nden düştü, yara almadan kurtuldu

birgun.net birgun.net

Kanada’da Niagara Şelalesi Parkı polisi, şelalenin sınırındaki duvara tırmanmaya çalışan bir kişinin şiddetli akıntıya kapılarak 57 metre aşağı düştüğünü, ancak bir süre sonra kıyıdaki kayalıklarda otururken bulunduğunu bildirdi.

BBC‘nin haberine göre, bir erkek ziyaretçinin, saat 4 sıralarında şelalenin bitişiğindeki kayaların üzerine örülen istinat duvarına tırmanmaya çalıştığı görüldü. O sırada sudaki şiddetli akıntıya kapılarak 57 metre aşağı düştü. Kısa süren aramanın ardından polis, düşen kişiyi kıyıdaki kayalıklara otururken buldu. Ciddi bir yarası olmayan kişi, hastaneye götürüldü.

Niagara Şelaleleri’ni oluşturan üç şelaleden en büyüğü olan Horseshoe (Nal) Şelalesi’nden düşen adam, Ontario Belediye Başkanı Jim Diodati’ye göre, su seviyesinin yüksek olması sayesinde yara almadan kurtuldu.

Diodati, “Erie Gölü’ndeki sular yükseldiğinde ve akıntı hızlandığında, şelalenin altındaki sert kayalıklara çarpma ihtimali azalıyor. Böyle bir düşüşte hayatta kalmanın tek yolu, bu kayalıklara denk gelmemiş olması” açıklaması yaptı.

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