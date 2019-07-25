20.5 C
Istanbul
25.07.2019
Anasayfa YAZARLAR Niçin bilimciyim?

Niçin bilimciyim?

TARIK GÜNERSEL TARIK GÜNERSEL

Bu da böyle bir mutlu aile tablosu: Iraklı bir müslüman ile sekiz ve dokuz yaşlarındaki iki karısı. Lütfen “İslam bu değil,” deme kolaycılığına kaçmayalım. İşin asıl tatsız yanı şu: Bunda “sapıklık” değil, inanç temelli bir kültür var. İslam -bir kolu ve hatta en tutucu haliyle- aynı zamanda bu da. Adam gayet efendi, kibar, iyiliksever, şefkatli olabilir. Çocuklar da doğru hayatın böyle olduğuna inandırılmış. Gönüllü köleler. 

Tüm dinler (ve dinleştirilmiş ideolojiler) dogmalara -sorgulanamaz ve eleştirilemez birkaç varsayıma- bağlı değil mi? Aklını teslim hayatını teslimdir. Aklını teslim eden reşit/yetişkin sayılabilir mi? Bir tür engellilik.

İşte bu yüzden bilim kültürü yaşamsal. O bakımdan bilimciyim. Bilimciliği “Bilimden doğru sayılan her şey doğrudur,” anlamındaki dogmatizm ile karıştırıp “bilimci” (“sciencist”) terimini olumsuz anlamda kullanmaya (örnek: hormonesmatter.com/science-versus-sciencism) karşıyım.

İnanç mı, hakikat mi? İşte soru bu. Hakikati önemseyen bilime bakar, o süreçte yer alır. Rahat ettiren inançlarını (benimsetilmiş kabulleri, varsayımları) sorgulamadan hakikatten söz etmek kolaya kaçmaktır.

On üç yaşımda Bertrand Russell’ın “Niçin Hıristiyan değilim” adlı kitabını okuyup etkilenmiştim. “Niçin inanççı değilim” sözünü yeğliyorum. “Niçin bilimciyim” daha da iyi geliyor. Teizme göre bir konum belirten “ateist” yerine kendi başına durabilen “doğacı” sözünü yeğlediğim gibi.

Evrim gerçeğini okuldan çıkaran dinciliğe tepki ile yayılan “deizm” de tanrı varsayımına bağlı. Kanımca, o da bilgi-işlem sürecindeki engeller, iletişim kuramındaki anlamıyla “gürültüler” arasında.

Verimli enerjiler etkileşsin, katkılar katkılara yol açsın. Doğaya, emeğe, bilime saygıyla.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,573AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Uydurma haber

MURAT YAYKIN -
Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü’nün dezenformasyon ve yanıltıcı haber konusunda otuz yedi ülkede...
Devamını Oku

Niçin bilimciyim?

TARIK GÜNERSEL -
Bu da böyle bir mutlu aile tablosu: Iraklı bir müslüman ile sekiz...
Devamını Oku

“Sistemsiz” yönetimden siyasal rejim ve sisteme dönüş…

İBRAHİM Ö. KABOĞLU -
Tartışılamaz (MHP) ve tartışılabilir (AKP) ayrışması karşısında hangi sistem diye sormak yerine,...
Devamını Oku

Bir de buradan CAATSA’ya bakın!

FİKRİ SAĞLAR -
Dün dünyada olağanüstü bir diplomasi zaferi olarak kabul edilen, 96 yıldır tüm...
Devamını Oku

Siyasal İslam ve faydaları!

NAZIM ALPMAN -
İktidara geldikten sadece 17 yıl sonra Siyasi İslamcılar ağır eleştirilere uğruyorlar. Ekonomik...
Devamını Oku

Haydar Abi

L. DOĞAN TILIÇ -
Hayatı, her bir bireyin karşısındakini etkileme çabasıyla rol yaptığı ve böylece de...
Devamını Oku

‘Fuar yapacağım’ dedi, 50 kilo altını toplayıp kayboldu

birgun.net -
Konya'da sarraflık yapan M.G., "Fuar yapacağım" diyerek 10 sarraftan aldığı yaklaşık 50...
Devamını Oku

Belarus Büyükelçilik Müsteşarı Ankara’da vuruldu

birgun.net -
Belarus Büyükelçiliğinde görevli müsteşar Aleksandr Poganşev, komşusu olan emekli albay Mehmet Bayram...
Devamını Oku

Aracından ruhsatsız tüfek, tabanca, fişek, uyuşturucu çıkan sürücünün savunması: ‘Acele düğüne çıktım’

birgun.net -
Antalya’da bin 400 personelle havadan, karadan ve denizden geniş kapsamlı ‘Huzur Akdeniz-5’...
Devamını Oku

Taksim Cumhuriyet Anıtı’na sprey boyayla yazı yazdılar

birgun.net -
Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce Taksim Cumhuriyet Anıtı’na "M" ve...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi