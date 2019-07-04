Nicki Minaj’ın Suudi Arabistan konseri gündem oldu

ABD’li rapçi Nicki Minaj’ın Suudi Arabistan’daki bir festivalde sahne alma kararı gündem oldu. Kadın düşmanı uygulamalara imza atan Suudi yönetiminin, müstehcen şarkı sözleriyle anılan Nicki Minaj’ın konserine onay vermesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Cidde Dünya Festivali kapsamında 18 Temmuz’da sahneye çıkması beklenen Nicki Minaj, Suudi kadınlar tarafından sosyal medyada destek gördü. Kimi hesaplar ise söz konusu konseri “çifte standart” olarak eleştirdi. Bazı kullanıcılar ise Mekke’ye yakın bir noktada Minaj’ın sahne almasının uygunsuz olacağını savundu.

Dünyaca ünlü isimlerin katılacağı konserler Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın eğlence sektörü üzerindeki kısıtlamaları hafifleterek ülkenin ekonomisini çeşitlendirmeyi amaçlayan planının bir yansıması olarak görülüyor. Ancak ülkenin insan hakları karnesi nedeniyle konser teklifini kabul eden şarkıcılar eleştiri alabiliyor.

Nicki Minaj’dan önce başka şarkıcılar da Suudi Arabistan’da konser vermeleri nedeniyle hedef konulmuştu. Örneğin Mariah Carey çağrılara rağmen konserini iptal etmemişti, rapçi Nelly de sadece erkeklerin girebildiği bir konseri kabul etmesi yüzünden eleştirilmişti.