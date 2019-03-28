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29.03.2019
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Niğde’de 14.22 gram kaliforniyum ele geçirildi

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Niğde’de ‘kaliforniyum’ adlı kimyasal maddeyi satmaya çalışan Suriye uyruklu 2 kişi, alıcı gibi davranan polisler tarafından suçüstü yakalandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan E.N. ve F.V. adlı erkeklerin ellerindeki satışı yasak olan ‘kaliforniyum’ adlı kimyasal maddeyi 5 milyon liraya satmaya çalıştığı bilgisi üzerine bu 2 kişi ile irtibata geçti.

DHA’nın haberine göre, müşteri gibi davranan polis, maddeyi almak için E.N. ve F.V. ile kentteki Perşembe Pazarı’nda buluştu. Yapılan pazarlıkta 5 milyon liradan 5 bin liraya kadar düşen ve anlaşma yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden 14.22 gram ‘kaliforniyum’ adlı kimyasal madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaliforniyum, nükleer araştırmalarda fisyon parçacıkları kaynağı olarak kullanılıyor. Ayrıca nötron kaynağı olarak, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırma çalışmalarında da kullanılan bir element.

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Ankara’da da 20 Mart 2018’de bir operasyonda kaliforniyum ele geçirilmişti. Atom Enerjisi Kurumu maddeyi incelemiş, bulunan türün radyoaktif özellik göstermediğini tespit etmişti.

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