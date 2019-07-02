Nijer’de askeri kampa saldırı: 18 ölü

Nijer’in cihatçı örgütlerin aktif olduğu batı bölgesinde askeri kampa saldırı gerçekleştirildi. Orduya ait iki aracı imha eden cihatçılar, saldırı sırasında 18 askeri öldürdü.

Reuters’in haberine göre saldırı Mali sınırına yakın bir noktada yaşandı. Aynı bölgede Mayıs ayında yaşanan benzer bir saldırıda IŞİD’in Batı Afrika kolu 28 askeri öldürmüştü.

Nijer ordusu tarafından yapılan açıklamada son saldırının arkasında “İslamcı militanların” olduğu söylenirken, yanıt olarak bölgede hava saldırıları yapıldığı açıklandı.

FRANSA’NIN 4 BİN ASKERİ BULUNUYOR

Ülkenin batısında IŞİD ve El Kaide bağlantılı örgütlerle mücadele eden Nijer ordusu, Avrupa Birliği tarafından eğitiliyor. Bölgede Fransa’nın 4 binin üzerinde askeri bulunuyor.

Yetkililer, bölgede güvenlik durumunun son aylarda kötüleştiğini açıklarken, Fransa’nın yaşanan saldırılara yanıt olarak Nijer’in batısında hava saldırıları gerçekleştirdiği aktarılıyor.