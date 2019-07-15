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15.07.2019
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Nişan için verilen yemekten 231 kişi zehirlendi

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

Rize’nin Ardeşen ilçesi Armağan köyünde dün akşam yedikleri nişan yemeğinden sonra rahatsızlananların sayısı 231’e yükseldi. Davetliler, yedikleri tavuktan zehirlendiklerini söyledi.

Ardeşen ilçesine bağlı Armağan köyünde yapılan nişanda, dün akşam saatlerindeki misafirlere tavuk, pilav ve yaprak sarma ikram edildi. Düğün sırasında bazı kişiler mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

Şikayetleri devam edenler, özel araçlar ve çağrılan ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Gıda zehirlenmesi teşhisiyle gece boyu hastaneye 231 kişi başvurdu. Hastanenin acil servisinde yaşanan yoğunluk nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşayan çok sayıda kişi, Çayeli ve Rize’deki hastanelere yönlendirildi. Gece boyu tedavileri yapılanlar, sabaha karşı taburcu edildi. 8 kişinin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

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Ardeşen ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri düğündeki yemekten incelenmek üzere numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

‘YEMEKTEN 30 DAKİKA SONRA HERKES FENALAŞTI’

Hastanede tedavisi süren Makbule Ayvaz, “Nişan için köye gittik. Törene geçmeden yemeğe oturduk. Yemeği yedikten yarım saat sonra herkes fenalaştı. Ben ve çocuğum kusmaya başladık. Sonra herkes aynı şikayeti gösterdi. Ambulanslar peş peşe geldi. Tavukları eve getirdikleri zaman dondurucuya koymuşlar. Tavuklar dondurucudan çıktıktan sonra tekrar dondurucuya koymuşlar. Ben de yemekten yedim, kusmaya başladım” dedi.

Elif Ayvaz da, “Ablam bana tavuklu pilav yedirdikten sonra kustuk. Dengemi kaybettim, merdivenlerden düştüm” diye konuştu.

Oğuzhan Dereci ise, “Sarma, tatlı, tavuklu pilav vardı. Tavuklu pilavda farklı tat fark ettim. Yemekten fazla yiyenler komalık oldu” dedi.

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