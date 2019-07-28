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28.07.2019
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Nişanlılar için şarkılı alfabe

Haydar Ergülen Haydar Ergülen

Ah! Minel aşk! “Ah aşkın elinden” demekmiş, ki tam nişanlılara göre

“Bahar olur yaz olur… Nişanlılığın dört mevsimi de budur!

Canan: “Önce can değil canan” diyenlere nişanlı diyorlar!

Çiçeği burnunda! Öyleyse hala nişanlılığın tadı damağında!

“Derun-i Dil derdi eskiler”. Selahaddin İçli’nin nihavend eseri, nişanlılar için!

“Ezelden aşinanım ben” demek yakışır nişanlılara. (Güfte: Mehmet Akif Ersoy).

Füsunkar: “Ne füsunkar imişsin ey didar-ı” yar! Büyüleyici.

“Gül yüzlülerin şevkine gel…” Hoş ağacı desinler nişanlılığa!

“Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca…” Bir tenhada can cananı…

“Hançer-i aşkınla ey yar gönlüm üzre” başım üzre, gözüm üzre, kalbim üzre.

“Işıl ışıl gözlerinde siyah saçın rengi mi var?” Sende hep nişanlı ışığı var!

İdiller Gazeli: Bana hala nişanlı olduğumu hissettiren sevgilime yazdığım şiir.

“Je suis malade”: “Hastayım yaşıyorum” demek gibi bir şey değil mi sevmek?

“Kalbe dolan o ilk bakış…” Nişanlıların rüzgarı sayılır hep ılık hep ılık…

“Leylim ley… “Ay bir yandan sen bir yandan sar beni” demek gibi güzel bir şey!

“Mavilim Mavişelim”de, “Gül koydum azık sana” dizesi ebedi nişanlıdır.

“Nihansın dideden ey mest-i nazım…”: Bize sonsuz cihanda nişanlı lazım!

“Olmaz ilaç sine-i sad pareme…” Çaresi nişanlı kalmak olmalı sonsuz aşkın da!

“Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır”: Her nişanlı aşkı elbette tadacaktır!

“Pencerenin perdesini…” Devamı bir Ziya Osman Saba şiiri, beyaz, gülyüzlü, iyi…

“Rüzgar uyumuş…” Nişanlım, “Ey gözlerinin rengi kadar, kalbi güzel kız.”

“Sevdikçe seni ömrüm artar ey yar”. Nişanlılık kadar güzel ne var?

“Şu güzeller güzeli…” yar gibi geldi bana, aşkımızın meyvesi Nar gibi geldi bana!

“Turnalar uçun…” Sevda kuşun, nişanlılarsa turnanın kanadında, öyle hafif…

“Ufkumu aydınlatan yıldız gibisin…”. Kenan Sayacı hocamın yıldızlı bestesi, şahane!

“Üç candarma geliyor kaymakam konağından”: Nişanlılar korkmaz ondan bundan!

“Vücud ikliminin sultanısın sen”: “Efendim derdimin dermanısın sen…”(Hacı Arif Bey)

“Yıldızların altında”: Nişanlılık ah ne hoştur yaz sularında, dere boylarında…

“Zeytin gözlüm”: Sana meylim 27 Temmuz 1996 nişanlılık günümüzden beridir!

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