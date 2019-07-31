26.5 C
Istanbul
31.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Nişantaşı'nda ünlü pastanede 19 yaşındaki çalışana cinsel saldırı

Nişantaşı’nda ünlü pastanede 19 yaşındaki çalışana cinsel saldırı

birgun.net birgun.net

İstanbul Nişantaşı’nda Polen Pastanesi’nde çalışan 19 yaşındaki Yasemin Sarıca işletme sahibi tarafından cinsel saldırıya uğradı. Yaklaşık 5 ay önce işe başlayan Sarıca, işletme sahibinin kendisini yanına çağırarak cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Sarıca, karakola giderek şikayetçi olduğunu ancak saldırganın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

Sarıca, yaşadıklarını şöyle anlattı: 

“Vali Konağı şubesinde çalışıyordum, daha sonra işletmenin sahibi beni 11 Temmuz günü Topağacı şubesine çağırdı. 15 Temmuz günü de beni markete alkol almaya gönderdi. Alkollerin hepsini bana sırasıyla açtırdı. ‘Sen bunları iç sonra yukarı gidersin’ dedi. Ben de hepsini aldım lavabonun içine döktüm. Aşağıya indim tekrar açtı, bana verdi. O sırada bir adam vardı, onun görmemesi için elimden gelen her şeyi yapmamı istedi. Ben de alkol şişelerini saklamaya çalıştım. Daha sonra aşağı indim, bir tane daha açtırdı. ‘Bunu al bulaşıkları yıkarken içersin’ dedi. Ben de bulaşıkları yıkayacağım diye çantamdan tokamı almak istedim. Çantama tam uzandım, boynumdan tutup beni kendine çevirdi. Daha sonra elimle ittim ‘Sen ne yapıyorsun’ dedim. ‘Bir defa, kimsenin haberi olmayacak, aramızda kalacak’ diyerek tacizi sürdürdü. Orada bağırarak ‘git’ diye tepki gösterdim. Ondan sonra işten çıkıp karakola gittim. Kamera kayıtlarının alınmasını istedim ama kayıtlar silinmişti. Pazartesi günü nezarete atıldı, Salı günü savcının karşısına çıktı. Adli kontrol şartı altında serbest bırakıldığını öğrendik. Ayrıca bu kişi kendisi, ailesi ve işyerine yaklaşmamam için 200 metre uzaklaştırma kararı aldırdı.”

PASTANE ÖNÜNDE EYLEM

Yasemin Sarıca’nın sesini duyurmak için kadınlar pastane önünde “Yaşasın kadın dayanışması, adalet biziz susmayacağız” sloganlarıyla eylem düzenledi.

Mor Dayanışma Sözcüsü Gamze Özkök “Yıllardır adliye koridorlarında, sokaklarda gerçek adaletin peşindeyiz. Yasemin’in sesine ses veriyoruz ve bir kez daha yineliyoruz. Gerçek adaleti sağlayana kadar gerek sokaklarda, gerekse adliye koridorlarında olmaya devam edeceğiz. Bu tacizin üzerini kapatamayacak, Polen Pastanesi sahibinin tacizci olduğunu haykıracağız. Biz kadınlar birbirimize söz verdik, mücadele etmeye devam edeceğiz” açıklaması yaptı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,689AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Erdoğan Suudi Kralı Selman ile telefonda görüştü

birgun.net -
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüştü.
Devamını Oku

Fethiye Körfezi’ndeki renk değişiminin nedeni açıklandı

birgun.net -
Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömür Özdil, Fethiye Körfezi'ndeki renk değişiminin atık...
Devamını Oku

Aydın JES’lere karşı büyük protestoya hazırlanıyor

BİRGÜN İZMİR -
Aydın'da yarın JES'leri protesto etmek için kitlesel basın açıklaması düzenlenecek. Atatürk Kent...
Devamını Oku

ABD Merkez Bankası’ndan faiz indirimi

birgun.net -
ABD Merkez Bankası (Fed) beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan düşürdü....
Devamını Oku

İzmir’de mülteciler için basın açıklaması: “Toplumsal barış ve huzuru sağlayacak adım atılmalıdır”

birgun.net -
AYCAN KARADAĞİzmir'de bugün, son günlerde Suriyeli mültecilerle...
Devamını Oku

Sıcaktan bunalan uyuşturucu kaçakçıları kendilerini ihbar etti

birgun.net -
Belçika'nın Anvers Limanı'nda, içinde bulundukları kokain dolu konteynerde sıcaktan bunalan 2 kişi...
Devamını Oku

Davutoğlu’nun yeni partisinde ‘eşcinsel hakları’ krizi

birgun.net -
AKP’li eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti çalışmaları devam ediyor. Davutoğlu’nun eski...
Devamını Oku

DenizBank dördüncü kez el değiştirdi: Satış resmen tamamlandı

birgun.net -
DenizBank'ın Rus hissedarı Sberbank bankadaki yüzde 99,85'lik hissesini Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE)...
Devamını Oku

Salda Gölü Millet Bahçesi’nin ihalesi bir hafta ertelendi

birgun.net -
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Burdur’da yapılacak Salda...
Devamını Oku

CHP’den ‘akraba atamaları’ açıklaması: Belediye başkanlarına gerekli uyarılar yapılıyor

birgun.net -
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin açıklamalarda...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi