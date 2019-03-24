Norveç’de batma tehlikesi geçiren gemi limana yanaştırıldı

Norveç’ın batı kıyısı açıklarında arıza yapan Viking Sky adlı turist gemisi, motorlarının yeniden çalıştırılması ardından, römorkörler yardımıyla yakınlardaki Molde limanına yanaştırıldı.

Cumartesi gecesi elektrik arızası yaşanan gemi, kötü hava koşulları nedeniyle karaya doğru sürüklenmeye başlamış ve acil yardım çağrısı göndermişti.

Geminin çok tehlikeli ve ulaşması güç bir bölgede arıza yaptığı ve çok yakınındaki kayalıklara çarpma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Hava koşullarının çok sert olması nedeniyle yardım gemilerinin yaklaşamadığı gemide bulunan 1373 kişiden 500’e yakını helikopterler yardımıyla kurtarıldı.

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Norveç Başbakanı Erna Solberg “Çok dramatik bir gündü” diyerek kurtarma çalışamlarına katılan görevlilere ve gönüllülere teşekkür etti.

Gemideki 915 yolcunun büyük çoğunluğunun İngiliz ya da ABD vatandaşı olduğu bildirildi.

İngiliz yolculardan Derek Browne “Gece boyunca deniz çok hırçındı. Gemi tüm gece sallandı. Sabah kahvaltıya indik, öğleden sonra film izleyecektik ancak birden elektrikler kesildi. Bizi helikopterle kurtardılar. Oldukça korkutucu bir deneyimdi” dedi.

Dramatic: Furniture sliding, water flows inside #VikingSky ship with over 1k on board



DETAILS: https://t.co/cnOWQGJtiU pic.twitter.com/JyvLSfnwQ9 — RT (@RT_com) March 24, 2019

Gemiden gelen görüntülerde mobilyaların savrulduğu, bazı camların kırıldığı görülüyor.

Gemi Norveç’in kuzeyindeki Tromso’dan güneyindeki Stavanger’e doğru gidiyordu.

Kurtarma çalışmalarına beş helikopter ve kurtarma gemileri katıldı.

Hava koşullarının çok kötü olması ve 8 metreye çıkan dalgalar nedeniyle geminin filikaları da geri dönmek zorunda kaldı.

“Faciaya ramak kalmıştı”

Olay bölgesine ilk ulaşanlardan biri olan balıkçı Jan Erik Fiskerstrand Aftenposten gazetesine yaptığı açıklamada “Her şey birkaç dakika içinde bir faciaya dönüşebilirdi. Motor yeniden çalıştırılıp demir atılmasa yakınlardaki kayalıklara çarpabilirlerdi” dedi.

Bölgede turist gemisi kaptanlığı yapan Olav Magne Stromsholm de VG gazetesine bölgenin bir gemi mezarlığı olduğunu söyledi.

Karaya çıkarılan yolcuların bir spor salonunda kurulan kriz merkezine götürüldüğü ve çevredeki otellere yerleştirileceği belirtildi.

Kurtarılanlardan 20’si hastanede tedavi altına alındı. Yaralamaların morarma, kırık ve kesik şeklinde olduğu bildirildi.

Viking Ocean Cruises filosunda bulunan Viking Sky, ilk seferini 2017 yılında yapmıştı.