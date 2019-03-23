23.03.2019
Anasayfa DÜNYA Norveç’te 1300 yolcu taşıyan gemi yardım çağrısında bulundu

Norveç’te 1300 yolcu taşıyan gemi yardım çağrısında bulundu

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

Norveç’te ‘Viking Sky’ isimli bin 300 yolcusu olan gemi, kötü hava koşulları sonrası yardım çağrısında bulundu.

İlginizi çekebilir:  Irak'ta feribot battı: En az 85 ölü

Tromso şehrinden Stavanger’e seyahat etmekte olan gemi, Norveç’in More og Romsdal eyaleti yakınlarında bulunan Hustadvika limanı açıklarında ‘acil durum’ sinyali vererek, yardım talep etti. Bölgeye 3 helikopter ve kurtarma botları gönderildi. Ancak, şiddetli rüzgâr yüzünden iki kurtarma botu geri dönmek zorunda kaldı. Yerel medyada yer alan habere göre, geminin demir atmış olması büyük dalgaların ve şiddetli rüzgârın meydana geldiği bölgede bir felaketi önledi. Ayrıca, geminin demir attığı yerin karaya yaklaşık 1 km yakınlıkta olduğu belirtildi.

More og Romsdal polisinin twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre, geminin bin 300 yolcusu karada kurulan yolcu kurtarma merkezine tahliye edilecek.

KaynakDHA

SON HABERLER

Maduro’dan barış koruma tugayları kurma önerisi

birgun.net -
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde barış koruma tugayları kurma önerisinde bulundu....
Devamını Oku

Evden çaldıkları eşyalarla yakalandılar

birgun.net -
Düzce'de, bir evden çaldıkları eşyalarla kaçmak üzereyken yakalanan 4 şüpheli, tutuklandı.
Devamını Oku

Norveç’te 1300 yolcu taşıyan gemi yardım çağrısında bulundu

birgun.net -
Norveç’te ‘Viking Sky’ isimli bin 300 yolcusu olan gemi, kötü hava koşulları...
Devamını Oku

Aydos Ormanı’nda yangın

birgun.net -
Sultanbeyli'de ormanlık alanda 3 farklı noktada yangın çıktı.
Devamını Oku

‘Gazetecilik ve Medya Günleri’ başladı

birgun.net -
Kocaeli Gençlik Kültürevi, deneyimli gazetecilerle gazetecilik ve medyayı tartışacağı "Gazetecilik ve Medya...
Devamını Oku

D-100’de zincirleme trafik kazası

birgun.net -
D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi....
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın tehdidine yanıt

birgun.net -
CHP'nin Artvin'de düzenlediği mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı...
Devamını Oku

Aydın’da kadın cinayeti

birgun.net -
Aydın'ın Efeler ilçesinde, Zeynep Öztürk boşanma aşamasında olduğu Ercan Öztürk isimli erkek...
Devamını Oku

Alper Taş TELE 1’e konuk oluyor

birgun.net -
CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'ın seçim çalışmaları tüm hızıyla sürüyor....
Devamını Oku

Metin Uca ve Cahit Berkay’dan Alper Taş’a destek

birgun.net -
İsmi Beyoğlu Belediye Başkan adaylığına açıklandığı günden bu yana toplumun büyük ilgisiyle...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi