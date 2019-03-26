Nostaljik düşsel yolculuk

ŞABAN AKBABA

Bütün bir yaşamımız çocukluğumuzdan ibarettir diyor bir düşünür. Gerçekten de çocukluk/mekân ilişkisi tam bir özdeşleşme hali ve bir yaşamın kendi yetişkinliğine bıraktığı önemli psikokültürel bir mirastır. Bu miras, genetik kalıtım dışındaki tüm çevresel etkenlerle belirlenmiş bir kişiliğin sonucudur.

İleri yaşları neredeyse doğrudan etkileyen hem tıbbi hem de sosyopsikolojik kanıtları olan bir gerçeklik de aynı zamanda. Sağlıklı çocukluk, sağlıklı yetişkinliğin tohumunu taşır bağrında. Bundan dolayı geçmişin (çocukluğun) bilinmesi geleceğin planlanmasıyla doğrudan ilişkilidir.



Psikoloji ve tıp biliminin hatta eğitimbilimin kişiyle ilgili çalışmalara bireylerin çocukluklarından başlamasının nedeni de budur bence. Aynı gerçeklik bir kent, hatta bir ülke için de geçerlidir. Çocukluk için ülkelerin, kentlerin tarih, antropoloji, etnografya, felsefe, arkeoloji, filoloji gibi bilim ve sanat dallarının verilerine de bakılır. Bu verileri besleyen araştırma, inceleme, deney, resim, edebi yazılar vb birikimler bile mercek altına alınır. Tüm bu veriler sağlıklı sonuçlara ulaşmayı kolaylaştırır.



Kent özeline gelince… Bir kenti en güzel o kentte doğup büyümüş birinin gözüyle ve duygularıyla, yaşamışlıklarıyla, tanıklığıyla ve de yazan biriyse ürettikleriyle görebilir ve tanıyabiliriz. Bu bağlamda Ceyhan’ı şanslı bir kent olarak betimleyebiliriz. Çünkü Ceyhan’da yaşamış, birçok edebi ürün de vermiş olan biri tarafından anlatılmış. O biri de Tacim Çiçek’tir.



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Altı çocuklu dargelirli bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiş Tacim Çiçek. Ceyhan’ı çocukluğunu, iyi ve yüksekten uçan keskin bakışlı yetkin bir albatrosun gözünden aktarmış bu kitabında. Geçmişine, şimdisine ve geleceğine ışık tutmuş. Mısır ve eski Yunan Tanrılarının değişip dönüşebilme özelliklerini de ödünç almayı unutmamış anlatı boyunca.



Kentten yola çıkan heyecanlı çocuk ve albatros benzeri büyük kanatlı, akıllı kuş bütün bir kenti, kentin ovasını, nehrini, nehrin etkilediği yerleri bir bir anlatıyor. Bu kuş, bazen yukarıdan bakıyor her şeye, bazen kente iniyor, kılık değiştiriyor ve Tacim Çiçek’in okul harçlığını çıkarabilmek hatta ailesinin geçimine katkı yapabilmek için gazete sattığı, çırak olarak çalıştığı; insanca yaşanabilecek bir ülke yaratmak sevdasıyla da devrimci eylemlere katıldığı izbe sokakları, caddeleri dolaşıyor.



Bir roman havasında süren anlatıda bireysel tarihiyle özdeşleşen Ceyhan’ı; çocukluk/ütopik, gençlik/duygusal aşklarıyla, tutkularıyla; bugüne taşıyarak yaşattığı olayları, olguları, mekânları ve anılarıyla örnekleyerek, isimler vererek ve arkası yazılı fotoğraflarla belgeleyerek; kurmacanın soyut oyunlarından, hilelerinden kurtarıp Ceyhan gerçeğini ete kemiğe bü