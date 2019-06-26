24.3 C
Istanbul
27.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Notre Dame Katedrali'ndeki yangına ilişkin yeni açıklama

Notre Dame Katedrali’ndeki yangına ilişkin yeni açıklama

birgun.net birgun.net

Fransa’nın başkenti Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde nisan ayında çıkan yangının, tarihi yapıdaki elektrik sistemindeki bir arızadan veya iyi söndürülmemiş bir sigaradan kaynaklanabileceği bildirildi. 

Paris Savcılığından yapılan açıklamada, iki aydan fazla süredir devam eden soruşturma kapsamında, tarihi yapıda çıkan yangının sebebini tam olarak belirleyecek bir kanıta ulaşılamadığı ifade edildi.

Açıklamada, ancak yangının tarihi katedralin elektrik sistemindeki bir arızadan veya iyi söndürülmemiş bir sigaradan kaynaklanabileceği ifade edilirken, soruşturmanın daha detaylı devam edeceği kaydedildi.

856 yıllık tarih yandı

Tarihi Notre Dame Katedrali’nde 15 Nisan’da çıkan yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çökmüştü. Yangına müdahale eden yaklaşık 400 itfaiyecinin çalışmaları sayesinde, kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarılmıştı.

Paris Savcısı Remy Heitz, yangınla ilgili kaza ihtimali üzerinde durduklarını ve kundaklamanın söz konusu olmadığını açıklamıştı.

Savcılıktan yapılan açıklamada da “yapının yangınla istemsiz şekilde yıkılması” gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Başbakan Edouard Philippe, yangında yıkılan kulelerden birinin yeniden inşası için uluslararası mimari yarışması düzenleneceğini belirtmişti.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,957AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İstanbul ve Başkanlık

L. DOĞAN TILIÇ -
İSTANBUL’un yeniden seçiminin başkanlık sisteminin birinci yılına denk gelmesine ister takdir-i ilahi...
Devamını Oku

‘Topal ördek’

FİKRİ SAĞLAR -
AKP genel Başkanı 31 Mart seçimleri sonrasında yaptığı konuşmalarında, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun...
Devamını Oku

Çifte kötüye kullanım: Anayasa değişikliği ve uygulanış tarzı

İBRAHİM Ö. KABOĞLU -
16 Nisan 2017’de oylanan ve 9 Temmuz 2018’de yürürlüğe giren  Anayasa değişikliğinin...
Devamını Oku

Hangimiz gelişmiş hangimiz geri kalmış

ÖZGÜR GÜRBÜZ -
Doğa yaşayan bir varlık. Üzerinde yaşayan canlılar için sürekli temiz hava, gıda...
Devamını Oku

Sakız ağacı mitosu

MURAT YAYKIN -
Mitler bir açıklama çabası olarak türeyen, kendince nedenselliği olan söylenceler ve onu...
Devamını Oku

Bugün 23 Haziran neşe doluyor insan

NAZIM ALPMAN -
Türkiye, 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılan Istanbul Belediye Başkanlığı Seçimleriyle “demokrasi”yi yeniden...
Devamını Oku

Deneme süresi 2 ayı aşamaz

HÜSEYİN İRFAN FIRAT -
SORU: İşyerinde 2 ay olan deneme süresini işçiyle yapılan özel sözleşmeyle 6...
Devamını Oku

“Babacan Erdoğan’a partinin halktan kopuş nedenlerini içeren dosya sundu”

birgun.net -
AKP'den ayrılarak Abdullah Gül önderliğinde yeni parti kurması beklenen Ali Babacan'ın AKP...
Devamını Oku

KESK İzmir: KHK’ler gidecek, biz geri döneceğiz

BİRGÜN İZMİR -
BERKAY SAĞOLİzmir’de KHK’ler ile ihraç edilen kamu çalışanlarının yaklaşık...
Devamını Oku

İnsanlık onurunu korumak herkesin sorumluluğudur

BİRGÜN İZMİR -
Aycan Karadağ“İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi