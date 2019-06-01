NTV ekonomi müdürü Otyam, Albayrak’ın iletişim danışmanı oldu

NTV’nin ekonomi müdürü Gökay Otyam, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın iletişim danışmanı oldu.

Sözcü’de yer alan habere göre Otyam bundan böyle Albayrak’ın iletişim danışmanı olarak çalışacak.

Otyam’ın kadrosunun Merkez Bankası üzerinden sözleşmeli olarak yapılacağı öğrenildi.

Otyam canlı yayında NTV’den ayrıldığını şu sözlerle duyurdu:

19 yıldır buradayım kelimelerle kolay anlatılabilecek bir şey değil. Yuvam dediğim bir yerden bugün itibariyle son veriyorum. Başka bir yerde başlayacağım. Televizyon değil. Yine iletişim. Zamanı gelince açıklanır. Çok şey yaşadım burada. Çok kaliteli çok harika bir yerde çalıştım. Herkesin hayali böyle bir yerdir. Yine çok sevileceğimi düşündüğüm bir yere geçeceğim.