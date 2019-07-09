26.8 C
Istanbul
09.07.2019
Anasayfa GÜNCEL NTV spikeri Oğuz Haksever, emekliliğini istedi

NTV spikeri Oğuz Haksever, emekliliğini istedi

birgun.net birgun.net

NTV spikeri Oğuz Haksever, emekliliğini istediği öğrenildi. 

Independent Türkçe’nin ulaştığı kaynağa göre TV spikeri Oğuz Haksever emekliliğini istedi. 

Haksever, Mayıs ayında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yassıada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği sırada,  mikrofonunun açık kaldığının farkında olmadan “Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…” dediği duyulmuştu.

Haberin yayılmasının ardından Oğuz Haksever özür dileyerek, “Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir” ifadelerini kullanmıştı.

Haksever geçen ay ise rejiye tepki gösterirken yine seyirciye yakalanmış ve video kısa sürede internette viral olmuştu. 

TRT Haber Dairesi Başkanlığı’nda muhabirliğe başlayan Haksever, Show TV, Kanal 6 ve atv haber merkezlerinde çalıştı, bu kanalların haber merkezlerinin kuruluşlarında görev aldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti tarafından ödüle layık görülen Oğuz Haksever 1990’lardan beri TV gazeteciliği yapıyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,222AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Pendik’te hamile kadına saldıran magandaların 20 yıla kadar hapsi isteniyor

birgun.net -
Pendik'te trafikte tartıştığı 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde olduğu araca...
Devamını Oku

Azerbaycan’dan bankamatik memuru tespit edildi

birgun.net -
Adana Büyükşehir Belediyesi; işçisinin maaşını ödemeye, toplu taşım araçlarını serviste tutmaya, ekmek...
Devamını Oku

BirGün Bilim yola çıkıyor

birgun.net -
“Bilim, bilgi kütlesinden daha fazlası; bir düşünme tarzıdır.” Carl Sagan
Devamını Oku

MHP’li vekiller Özgür Özel’in üzerine yürüdü

Seda Balmumcu -
TBMM’de MHP ve CHP’li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
Devamını Oku

TIR sürücüsü, aracını tartıştığı kişinin üzerine sürdü

birgun.net -
İzmir'in Aliağa ilçesinde TIR şoförü, yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine...
Devamını Oku

Aliağa Belediyesi’nden atılan işçiler son hak edişlerini istiyor

BİRGÜN İZMİR -
Aliağa Demokrasi Meydanı’nda direnişlerine devam eden Aliağa Belediyesi işçilerinin işlerine geri dönebilmek için...
Devamını Oku

Esenyurt’ta plastik fabrikasında yangın

birgun.net -
Esenyurt’ta elbise askısı üreten plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin...
Devamını Oku

“Büyük olasılık film setinde ölürüm”

birgun.net -
Sinema dünyasının önemli isimlerinden 83 yaşındaki Woody Allen, yeni filminin çekimlerine başladığı...
Devamını Oku

İspanya’da sel: 1 ölü

birgun.net -
İspanya’nın Navarra bölgesinde meydana gelen sel felaketi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği...
Devamını Oku

İmamoğlu: 23 Haziran’dan önce İBB’de kullanılan araçlar değiştirildi

birgun.net -
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı radyo yayınında 23 Haziran öncesinde İBB'de kullanılan...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi