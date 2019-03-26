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26.03.2019
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AKP’li Kurtulmuş’un “Türkiye’nin sanayileşme tarihi aynı zamanda Türkiye’nin ihanet tarihidir” sözlerine CHP’den tepki

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Numan Kurtulmuş’un “Türkiye’nin sanayileşme tarihi aynı zamanda Türkiye’nin ihanet tarihidir” Sözlerine CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’dan cevap geldi.

AKP’li Numan Kurtulmuş Kocaeli’de yaptığı bir konuşmada, “Türkiye’nin sanayileşme tarihi aynı zamanda Türkiye’nin ihanet tarihidir. 1978 yılında Türk Uçak Sanayi AŞ, İtalyanlar ile uçak yapmak için onlarla aynı masaya oturdu. Türkiye’nin karanlık odasından gelen bir tehdit emriyle o anlaşma masasından kalkılıyor. Eğer Türkiye o tarihte o uçağı yapmaya başlasaydı bugün F-35’leri alalım mı tartışması olmayacaktı” ifadelerini kullanmıştı.

Kurtulmuş’un bu sözlerine tepki gösteren CHP’li Tahsin Tarhan, “Sayın Kurtulmuş bir ihanet arıyorsa Sakarya’da Tank Palet Fabrikasının Katarlılara 25 yıllığına satılmasına baksın” dedi.

Tarhan sözlerine şöyle devam etti:

“İhalesi yapılmadan, hangi şartlarda satıldığı belli olmadan yerli ve milli bir değer satılıyor Sayın Kurtulmuş bunları görmüyor mu?

50 milyon dolar para bulamadıklarını söylüyorlar. Bir milletin bekası, para ile ölçülür hale mi geldi”

İHANET YERLİ OTOMOBİLDE DOLANDIRILAN 47 MİLYON AVRO’DA

“Kurtulmuş’a ne yazık ki yakın tarihi hatırlatmak zorunda kalıyoruz” diyen Tarhan, “Ancak 1978’de karanlık bir el devreye girdi ve Uçak yapacaktık yapamadık diyerek bazı şeylerin üzeri örtülmüyor. Ta 1978’lere gitmesine gerek yok daha dün Yerli ve Milli Otomobil yapacağız diye batmış bir aracın prototipine aracı vasıtasıyla 47 Milyon Euro ödeyerek dolandırılanlar ihanet etmiş sayılmıyor mu? 50 Milyon dolar bulamadık diye Tank Palet Fabrikasını satacaksınız, ama 47 Milyon Euro vatandaşın parasını hiç edenlerden hesap sormayacaksınız. Sormak İstiyorum, bu ihanet değil midir?” şeklinde konuştu.

İHANET, ÖZELLEŞTİRİLEN CUMHURİYET FABRİKALARINDA

Tarhan açıklamasında “AKP döneminde yapıldı diyebildiğimiz fabrika var mı?” sorusunu yönetti.

CHP’li Tarhan açıklamasına şöyle devam etti:

“17 yılda ülkeye yatırım ve sanayileşme anlamında tek bir çivi çakılmadı. Ya satıldı ya özelleştirildi. AKP döneminde yapıldı diyebildiğimiz fabrika var mı? Ne yazık ki yok. Ama AKP döneminde satılan ve 80 Milyar Dolar gelir elde edilen ve doğru değerlendirilemeyen yüzlerce fabrikamız var. Asıl ihanet bunları satanlarda değil midir?

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Bugünün miras yedi anlayışı, Cumhuriyet Döneminin Sanayileşme tarihi ihanet doludur diyorsa, birilerinin aynaya bakın demesinin zamanı gelmiş demektir. Özelleştirme gelirleri tarıma yatırılsaydı bugün ne tanzim kuyrukları olurdu ne de patlıcan almak isteyen vatandaş terörist ilan edilirdi. 31 Mart akşamı Allah’ın izni Milletin takdiriyle artık bu anlayış son bulacak.”

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