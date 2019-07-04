23 C
Istanbul
04.07.2019
Anasayfa ÖZEL Numune Hastanesi korumaya alınsın

Numune Hastanesi korumaya alınsın

Burcu Cansu Burcu Cansu

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılışı için kapatılan Numune Hastanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından korunmaya değer bulunmadığı gerekçesi ile koruma altına alınmadı.

Hastanemi Kapatma Platformu bileşenleri, 1881’de kurulan Numune Hastanesi’nin korunma altına alınmamasını mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.

Hastanemi Kapatma Platformu bileşenleri, Mimarlar Odası toplantı salonunda bir basın toplantısı düzenledi. Bileşenler adına açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bu tarihi binaların tescil edilmemesi yıkılacağı anlamına geliyor. Bizler buna izin vermeyeceğiz. Bu kararın iptal edilmesi için meslek odaları ile birlikte yargıya başvuracağız.Cumhuriyet döneminin bir simgesi olan Sıhhiye bölgesindeki sağlık kompleksi alanı talan edilmek isteniyor. Cumhuriyet’in sağlık politikasının mekânsal karşılığı yok edilmek isteniyor” dedi.

İlginizi çekebilir:  Koruma Kurulu'na dava

KAPANAN HASTANELER DEĞERLENDİRİLMELİ

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Bulut ise kapatılan Numune, Yüksek İhtisas ve Atatürk Hastanesi’nin Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’ne tahsis edilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “Numune Hastanesi tekrar revize edilerek ve bölgesinde bulunan diğer sağlık kurumlarına entegre edilerek çok güzel bir sağlık tesisi haline getirilebilir. Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’ne katılabilir. Ankara Üniversitesi burayı alırsa kendi tarihi kuruluş hafızasına da sahip çıkmış olur. Yine Yüksek İhtisas Hastanesi Türkiye’de açık kalp ameliyatlarını mihenk taşı olmuş bir kurumdur. Bu bileşkeleri Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi alabilir ve sağlık hizmetine devam edebilir.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,124AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Numune Hastanesi korumaya alınsın

Burcu Cansu -
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılışı için kapatılan Numune Hastanesi, Kültür ve Turizm...
Devamını Oku

AFAD da ranta kurban ediliyor

birgun.net -
Meral DanyıldızAKP hükümeti bu kez de Afet...
Devamını Oku

Meteoroloji’den sağanak uyarısı

birgun.net -
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya ile Doğu Karadeniz'de öğle saatlerinde aralıklarla...
Devamını Oku

Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

birgun.net -
Cizre’den İstanbul’a giden yolcu otobüsü sürücüsünün Aksaray'da direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç...
Devamını Oku

AKP’li vekillerin 42 bin liralık şıra masrafını belediye karşılamış!

birgun.net -
AKP'li Besni Belediyesi'nin hesaplarını inceleyen İçişleri Bakanlığı müfettişleri, belediye kasasından binlerce liralık...
Devamını Oku

Kürtler siyasi tatilde!

NAZIM ALPMAN -
Yıllar önce “Doğu Bloku” diye anılan Sosyalist ülkelerin dağıtılma süreci başlamıştı. 1989’da Berlin Duvarı...
Devamını Oku

Çorlu davasında mahkeme heyetinin çekilmesinin gerekçesi belli oldu

birgun.net -
Çorlu’da 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasıyla ilgili davanın dün görülen ilk...
Devamını Oku

Başarısızlık ‘ABİDE’si

birgun.net -
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), PISA ve TIMSS gibi öğrencilerin akademik becerileriyle ilişkili...
Devamını Oku

Vakıf üniversiteleri ticarethane gibi: Reklama 10 milyon öğrenciye 10 bin TL

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Anayasa uyarınca kazanç amacı gütmemesi gereken vakıf üniversitelerinin büyük bölümünün, yüksek kazançlar...
Devamını Oku

Milletvekillerine telefon kıyağı

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
Asgari ücretin yaklaşık 11 katına denk gelen 22 bin 200 TL aylık...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi