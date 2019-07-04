Numune Hastanesi korumaya alınsın

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılışı için kapatılan Numune Hastanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından korunmaya değer bulunmadığı gerekçesi ile koruma altına alınmadı.

Hastanemi Kapatma Platformu bileşenleri, 1881’de kurulan Numune Hastanesi’nin korunma altına alınmamasını mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.

Hastanemi Kapatma Platformu bileşenleri, Mimarlar Odası toplantı salonunda bir basın toplantısı düzenledi. Bileşenler adına açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bu tarihi binaların tescil edilmemesi yıkılacağı anlamına geliyor. Bizler buna izin vermeyeceğiz. Bu kararın iptal edilmesi için meslek odaları ile birlikte yargıya başvuracağız.Cumhuriyet döneminin bir simgesi olan Sıhhiye bölgesindeki sağlık kompleksi alanı talan edilmek isteniyor. Cumhuriyet’in sağlık politikasının mekânsal karşılığı yok edilmek isteniyor” dedi.

İlginizi çekebilir: Koruma Kurulu'na dava

KAPANAN HASTANELER DEĞERLENDİRİLMELİ

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Bulut ise kapatılan Numune, Yüksek İhtisas ve Atatürk Hastanesi’nin Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’ne tahsis edilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “Numune Hastanesi tekrar revize edilerek ve bölgesinde bulunan diğer sağlık kurumlarına entegre edilerek çok güzel bir sağlık tesisi haline getirilebilir. Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’ne katılabilir. Ankara Üniversitesi burayı alırsa kendi tarihi kuruluş hafızasına da sahip çıkmış olur. Yine Yüksek İhtisas Hastanesi Türkiye’de açık kalp ameliyatlarını mihenk taşı olmuş bir kurumdur. Bu bileşkeleri Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi alabilir ve sağlık hizmetine devam edebilir.”