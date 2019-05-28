Numune kapatıldı 400 emekçi işsiz

Kapatılan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 400 yemekhane personeli işsiz kaldı. Numune Hastanesi’nin güvenlik hizmetlerinden sorumlu personel de işsizlik tehdidi ile karşı karşıya.

Bilkent Şehir Hastanesi’nin mart ayında açılmasının ardından kapatılan hastanelere Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi de eklendi. Ankara’nın mimarisi ve tarihiyle kent belleğine işleyen hastaneleri arasında yer alan 138 yıllık tarihi Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden acele ile taburcu edilen hastaların ardından hastane personeli de mağduriyet yaşadı.

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Numune’nin kapanması ile taşeron firmaya bağlı yaklaşık 400 yemekhane personeli kapının önüne konuldu. Bilkent Şehir Hastanesi’nde “ihtiyaç olmadığı” belirtilerek işten çıkartılan yemekhane personelinin ardından hastanenin tamamen boşaltılması ile güvenlik hizmetlerinden sorumlu onlarca personel de işsizlik tehdidi ile karşı karşıya kalacak.

İŞSİZLİK TEHDİDİ BÜYÜYOR

SES Genel Sekreteri Pınar İçel Çepe, “Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi’nde 100’e yakın işçinin işinden olması dolayısıyla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi işçilerinde de tedirginlik hâkimdi. Nitekim yine önceki taşınmalarda görüldüğü üzere yüzlerce işçi işinden oldu” dedi.

Yüzlerce emekçinin daha işsiz kalma tehdidiyle yüz yüze olduğuna dikkat çeken Çepe, özellikle kadroya alınmayan taşeron sağlık işçilerinin risk altında olduğunu kaydetti. Çepe, “Taşerondan kadroya geçirilme sürecinde ‘personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri’ ve ‘yaklaşık maliyetinin yüzde 70’lik kısmının personel gideri olması’ gerektiğini belirten maddelere uymadıkları için kadro dışı kalan radyoloji, laboratuvar, kan alma, sterilizasyon, yemekhane gibi bölümlerde çalışan işçiler şimdi de ekonomik kriz koşullarında işsizlikle yüz yüze” diye konuştu.