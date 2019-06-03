Nurcan Baysal’a ‘terör örgütü üyeliği’ iddiasıyla gözaltı

‘Terör örgütü üyeliği’ gerekçesiyle Diyarbakır’da gözaltına alınan hak savunucusu ve Ahval yazarı gazeteci Nurcan Baysal, serbest bırakıldı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Özgürüm, gözaltından şimdi çıktım, arayan soran destek veren herkese teşekkür ederim” diyen Baysal, gözaltı gerekçesinin detaylarını yazacağını belirtti.

Özgürüm, gözaltından şimdi çıktım, arayan soran destek veren herkese teşekkür ederim

Evime ulaşınca gözaltı gerekçesinin detaylarını yazacağım

Ne diyeyim bilmiyorum, iyi ki varsınız hepiniz🙏🏽🙏🏽🙏🏽 pic.twitter.com/1mdY2YP132 — Nurcan Baysal (@baysal_nurcan) June 3, 2019

Baysal gözaltında neler yaşadığını anlattı. Demokratik Toplum Kongresi nedeni ile gözaltına alındığını savcılıkta öğrendiğini belirten Baysal, kendisine DİSA Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün çalışmalarına ilişkin e-mail ve telefon görüşmelerinin sorulduğunu ifade etti.

Her birinizin ilgisi ve desteği için çok çok teşekkür ederim.

İnsan hakları, hakikat, adalet, eşitlik için mücadele eden koca bir aile olduğumuzu tekrar hissettim, bana kuvvet verdiniz. Sağolun, varolun🙏🏽🙏🏽

Bugün yaşadıklarıma ilişkin kısa açıklama ektedir

Mücadeleye devam✌️ pic.twitter.com/6K7FKafmNq — Nurcan Baysal (@baysal_nurcan) June 3, 2019

“Şu an terör örgütü üyeliğinden TEM’e götürülüyorum” diyen Baysal’ın avukatının savcı ile görüştüğü bilgisi aktarıldı.

Baysal’ın avukatları, Ahval’e yaptıkları açıklamada, savcı ile görüştüklerini belirterek dosyaya ilişkin henüz bilgi sahibi olmadıklarını aktardı. Avukatları, “Eğer bugün ifadesini aldırırlarsa serbest kalabilir ama olmazsa dört gün gözaltında kalacak” diye konuştu.

Baysal’ın avukatı Reyhan Yalçındağ, “Yakalaması yoktu, resmi işlem yapmak üzere notere gitmişti” derken, “Örgüt üyeliğinden hakkınızda yakalama var denilip götürüldü. Nöbetçi savcıya ulaşmaya çalışıyoruz, adresi belli, çağrılsa ifadeye gidecek. Evden götürdüler” diye konuştu.

Yalçındağ, “Bugün ismi idare tatil hepsine ulaşmak mümkün olmuyor. Umarım dosyanın kendi savcısına ulaşabiliriz. O konuda da bir muamma var, izin alıp tatile gidenler var. İfadeye çağrılmasını talep edeceğiz” diye de ekledi.

Soruşturmanın eski olmasının imkânı olmadığından bahseden Avukat Yalçındağ, “Yeni bir olay. Yazılardan dolayı propagandadan yargılandı, hiç örgüt üyeliğinden yargılanmamıştı” ifadeisini kullandı.

“Bugüne kadar hükümeti aşağılama iddiasıyla Afrin ve Cizre sürecindeki yazılarına ilişkin soruşturmalarda dahi üyelik ile ilgili karşımıza çıkmadılar” diyen avukatı, “Tam da yargı paketi ile ifade özgürlüğünü genişleteceğiz denen bir süreçte muhalif bir günde çocuklarının gözü önünde evden alıp götürülmesi açıklanan paketlerin samimi olmadığını da ortaya koyuyor” görüşünü dile getirdi.