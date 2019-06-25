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26.06.2019
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Nurettin Canikli’den Şaban Vatan hakkında suç duyurusu

HABER MERKEZİ HABER MERKEZİ

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde ölen ve ölümü aydınlatılmayan Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan hakkında AKP’li Nurettin Canikli suç duyurusunda bulundu.

Aylardır kızı için mücadele veren ve emniyete ifade vermeye çağrılan Şaban Vatan Nurettin Canikli tarafından üç ayrı dosyadan hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu öğrendiğini belirtti.

Emniyette susma hakkını kullandığını belirten Vatan, yarın avukatı aracılığıyla savcılığa ifade vereceğini belirtti.

Şaban Vatan, “Sayın yetkililer biz suç mu işledik? Çocuğumuz elimizden acımasızca kopartılıyor, acımasızca ölüme terk ediliyor… Biz suç mu işledik, benim çocuğumun hesabını kim soracak?” diyerek isyan etti.

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Vatan, “Ben aylardır mücadele veriyorum ve sürekli ifadeye çağrılan, akıl yoklaması yapılan kişiyim. Utanın yetkililer. Çorlu’daki ailelere süpürme yaptınız, Şaban Vatan’a da yapıyorsunuz. Sizi kınıyorum” diyerek sözlerine son verdi.

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