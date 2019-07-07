NYT: Düşük faiz TL’nin değerini düşürür

New York Times, Murat Çetinkaya’nın Merkez Bankası başkanlığından alınmasını değerlendirdi. New York Times’da yayımlanan makalede, “Büyük borçları olan Türk şirketleri için daha düşük faiz teoride borç yükünü azaltmalı. Fakat düşük faiz muhtemelen TL’nin değerini düşürecek; TL üzerinden kazanç sağlayan şirketlerin dolar borcu ciddi oranda büyüyecek.” ifadeleri yer aldı.

Murat Çetinkaya’nın Merkez Bankası başkanlığından alınması dünya basınında da geniş yer buldu.

New York Times (NYT) gazetesi, ‘Türkiye’nin lideri Merkez Bankası Başkanı’nı kovarak büyümeyi güvenilirliğe tercih etti’ başlıklı makalede, bu kararın bankanın güvenilirliğine ‘yeni bir darbe indirdiği’ yorumu yaptı. Gazetenin, Çetinkaya sonrası dönemde beklenen faiz indiriminin ise Türkiye’deki ‘zorlayıcı ekonomik krizini yoğunlaştırma tehdidi’ içerdiği yorumu da dikkat çekti.

Haberde, “Şu an büyük borçlarla karşı karşıya olan Türk şirketleri için daha düşük faizler teoride borç yükünü azaltmalı veya en azından borçlanmayı daha ucuz hale getirmeli ve bir hesaplaşmayı geciktirmeli. Fakat gerçekte, Türkiye’deki borçların büyük kısmı dolar üzerinden. Daha düşük faiz muhtemelen TL’nin değerini düşürecek; bu da, TL üzerinden kazanç sağlayan şirketlerin dolar borcunu ciddi oranda büyütecek” ifadeleri kullanıldı.