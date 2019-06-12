22.3 C
Istanbul
12.06.2019
Anasayfa DÜNYA NYT, uluslararası baskılarda siyasi karikatür yayımlamayacak

NYT, uluslararası baskılarda siyasi karikatür yayımlamayacak

birgun.net birgun.net

New York Times gazetesi, bundan böyle uluslararası baskılarında siyasi içerikli karikatür yayımlamayacağını duyurdu. 

New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, iki ay önce uluslararası baskısında yayımlanan ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yu ABD Başkanı Donald Trump’ı peşinden sürükleyen “rehber köpek” gibi resmeden karikatürün ardından, artık gazetenin uluslararası edisyonunda siyasi içerikli karikatürlerin yayımlanmaması kararı alındığı bildirildi.

Haberde ayrıca, uluslararası baskıda görev alan sözleşmeli iki karikatüristin de sözleşmesinin sonlandırıldığı belirtildi.

NYT sayfa editörü James Bennet, Patrick Chappatte ve Heng Kim Song isimli karikatüristlere bugüne kadar yaptıkları çalışmalar için “minnettar olduklarını ve (çalışmalarıyla) gurur duyduklarını” belirterek, bir yılı aşkın süredir, günlük siyasi karikatürlere son vererek gazetenin yerel yayını ile uluslararası baskısını aynı çizgiye getirmeyi düşündüklerini ve 1 Temmuz itibariyle siyasi içerikli karikatürlerin uluslararası baskıda yer almayacağını ifade etti.

Görevine son verilen Chappatte, internet sayfasından yaptığı açıklamada, “kendisinin çizmediği bir karikatürün ardından yıllardır verdiği emeğin yok sayıldığını, bu tarz bir olayın dünyanın en iyi gazetesinde olmaması gerektiğini” kaydetti.

New York Times’taki karikatür krizi

Amerikan NYT gazetesinin nisan ayındaki bir baskısında yayımlanan bir karikatürde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ı peşinden sürükleyen bir “rehber köpek” olarak tasvir edilmişti.

Karikatürün yayımlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları karikatürü “antisemitik” olduğu gerekçesiyle eleştirmiş ve NYT’ye tepki göstermişti.

Gazete, akabinde yayımladığı özür yazısında, söz konusu karikatürün “antisemitik mecazlar içerdiğini” belirterek, “Bu görsel çirkindi ve bu karikatürün yayımlanmasına izin verilmesi yanlış bir karardı.” ifadesini kullanmıştı.

Kaynak:AA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,599AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İran ve Afganistan nükleer işbirliği protokolü imzaladı

birgun.net -
İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr, Afganistan nükleer enerji komisyonundan üst düzey...
Devamını Oku

NYT, uluslararası baskılarda siyasi karikatür yayımlamayacak

birgun.net -
New York Times gazetesi, bundan böyle uluslararası baskılarında siyasi içerikli karikatür yayımlamayacağını duyurdu. 
Devamını Oku

Bakan Akar: ABD’ye cevabı hazırlıyoruz

birgun.net -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın mektubuna ilişkin...
Devamını Oku

Semiha Yıldırım: Dilek İmamoğlu’na çok teşekkür ediyorum

birgun.net -
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, kendisi...
Devamını Oku

Hasankeyf’te basın açıklamasına polis müdahalesi: 1’i gazeteci 33 gözaltı

birgun.net -
Hasankeyf’te açıklama yapmak isteyen HDP Gençlik Meclisi üyelerine polis müdahalesinde bir gazetecinin...
Devamını Oku

Linke tıkladı, uyandığında dolandırıldığını anladı

birgun.net -
Dolandırıcılar sürekli yeni bir yöntemle tuzaklarına düşürdükleri kişileri dolandırıyor. Sultangazi'de Mahmut Sarıkaya...
Devamını Oku

Fransa Dışişleri Bakanı yarın Türkiye’ye geliyor

birgun.net -
Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, resmi ziyaret kapsamında yarın Türkiye'ye...
Devamını Oku

Hrant Dink davası: Muammer Güler ‘tanık’ sıfatıyla ifade veriyor

HABER MERKEZİ -
Anıl AtaşAgos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant...
Devamını Oku

Su kuyusuna düşen bebek kirpiyi itfaiye kurtardı

birgun.net -
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde su kuyusuna düşen kirpi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Devamını Oku

Cem Uzan’dan Erdoğan’a mesaj

birgun.net -
Fransa'da yaşayan iş insanı ve eski siyasetçi Cem Uzan, Berke Barajı’na el...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi