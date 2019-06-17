27.3 C
Istanbul
17.06.2019
Anasayfa DÜNYA NYT'den Trump'ın 'ihanet' suçlamasına yanıt: Hükümete gönderdik

NYT’den Trump’ın ‘ihanet’ suçlamasına yanıt: Hükümete gönderdik

birgun.net birgun.net

The New York Times (NYT), ABD Başkanı Donald Trump’ın gazeteye yönelik kullandığı ‘Hainlik, alçaklık, halk dümanlığı’ suçlamalarına yanıt vererek “Yayınlamadan önce hükümete gönderdik. Trump’ın kendi ulusal güvenlik yetkilileri, haberle ilgili bir sıkıntı olmadığını söylediler” ifadelerine yer verdi.

Sputnik’in aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Rusya’daki elektrik şebekeleri ve diğer hedeflere yönelik siber operasyonları arttırdığına dair haber yapan The New York Times (NYT) ile ilgili olarak gazeteyi eleştirmişti ve Twitter hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

“Başarısız New York Times’ın ABD’nin Rusya’ya karşı siber saldırıları önemli ölçüde artırdığına dair haber yaptığına inanabiliyor musunuz? Bu ülkemiz için kötü bile olsa her türlü haberi yapmak için umutsuzca çırpınan bir zamanların büyük gazetesinin sanal vatana ihanet eylemidir.”

“YAYINLAMADAN ÖNCE HÜKÜMETE GÖNDERDİK”

​Gazeteden ise ABD başkanına yanıt gecikmedi. 

Trump’ın hedef aldığı haberin yayınlanmadan önce hükümete gönderildiğine dikkat çeken NYT, “Trump’ın kendi ulusal güvenlik yetkilileri, haberle ilgili bir sıkıntı olmadığını söylediler” ifadelerine yer verdi.

İlginizi çekebilir:  Trump, New York Times'ı vatan hainliğiyle suçladı

NYT’nin haberinde, “ABD İçgüvenlik Bakanlığı ve Federal Araştırma Bürosu (FBI), Rusya’nın ABD ile gelecekte yaşanabilecek herhangi bir ihtilaf halinde Amerikan enerji santrallerini, petrol ve doğal gaz boru hatlarını ve su kaynaklarını sabote edebilecek kötü amaçlı yazılımlar eklediği uyarıları üzerine Rusya’ya karşı aynı alanda daha agresif stratejiler izliyor” ifadelerine yer verilmişti. 

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,665AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

NYT’den Trump’ın ‘ihanet’ suçlamasına yanıt: Hükümete gönderdik

birgun.net -
The New York Times (NYT), ABD Başkanı Donald Trump'ın gazeteye yönelik kullandığı...
Devamını Oku

TRT’de skandal: Kuruma ait silahlar kayboldu

BİRGÜN İZMİR -
TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nde kısa bir süre önce büyük bir skandal yaşandı....
Devamını Oku

HDP’den ‘ortak yayın’ yorumu: Dağ fare doğurdu

birgun.net -
HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi, AKP...
Devamını Oku

Caretta caretta sahilini tarla gibi sürenler ortada yok

birgun.net -
Antalya'nın Serik'e bağlı Belek sahillerinde bulunan caretta caretta kaplumbağalarının yuvalama alanlarından Özel...
Devamını Oku

Samsun’da kadın cinayeti: Kendisinden ayrılan nişanlısını öldürüp intihar etti

birgun.net -
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Sefa G. (22), kendisinden ayrılan nişanlısı Dilek Öksüzoğlu'nu (20)...
Devamını Oku

Akşener’den ‘ortak yayın’ değerlendirmesi

birgun.net -
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar...
Devamını Oku

AKP ve Erdoğan propagandası yapan okul müdürü Meclis gündeminde

birgun.net -
Mersin Toroslar İbni Sina Özel Eğitim Mesleki Lisesi Müdürü Levent Temel’in, sosyal...
Devamını Oku

Aydın’da jeotermale geçit yok: Köy halkı jeotermal alanını mühürledi

birgun.net -
Aydın'da Pamukören-Değirmendere köyü halkı, zeytin bahçesinin içine jeotermal yapılması planlanan alanı mühürledi.
Devamını Oku

TCMB: Bankalara likidite imkânı kullandırılacak

birgun.net -
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkânı...
Devamını Oku

İSPER çalışanları Yıldırım için sahaya sürüldü: “Mezar kazıcı ve gassallar AKP için oy istiyor”

birgun.net -
Binali Yıldırım propagandası için İBB’ye bağlı İSPER çalışanları da sahaya sürüldü. Ellerine...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi