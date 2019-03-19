19.03.2019
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O parayla işsizliği bitirirdik

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde Ankara’da asker aileleri ve STK’ler ile buluştu. Kılıçdaroğlu, “Sözde Emevi Camii’nde namaz kılacaklardı 3.5 milyon Suriyeli Türkiye’ye geldi. 35 milyar dolarla işsizliği bitirirdik, binlerce insanın karnı doyardı” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

• Bizim huzur içinde bu ülkede gezmemizi sağlayan güvenlik güçlerimize şükran borçluyuz.

• Bedeninde kurşun taşıyan, parmakları olmayan insanlar gazi sayılmadı. Tırnağı yaralananını gazi saydınız diğeri gitti -15 derecede savaştı onu niye gazi saymadınız?

• Öyle bir seçim atmosferi yaratılıyor ki elde kılıç kalkan birbirimizi öldüreceğiz. Neden böyle bir ayrımcılık üzerine siyaset inşa ediliyor? Ekonomi desen olmaz, işsizlik desen olmaz, dış politika desen tam bir fiyasko. Emevi Camii’nde namaz kılacaklardı 3.5 milyon Suriyeli Türkiye’ye geldi. 35 milyar dolarla işsizliği bitirirdik, binlerce insanın karnı doyardı.

• Cumhuriyetin ilk yıllarında üzüm, incir, buğday, pamuk sattık. Fabrikalar kurduk. Şimdi ne yapıyoruz fabrikayı satıp domates, patates, soğan alıyoruz. Sorun bir partinin sorunu değil, Türkiye sorunudur.

• 17 yılda ne istedilerse yaptılar. Vergi istediler vergi ödediniz. Özelleştirmeler yaptılar. Bütün fabrikaları sattılar. Ne oldu 17 yılın sonunda? Şimdi ben adalet ve kalkınma partisine oy veren vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. 17 yıl sonunda, bu ülkenin insanlarını soğan kuyruğuna sokan iktidara, eliniz verecek mi, vicdanınız verecek mi?

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