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12.07.2019
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Öcalan ve İmralı’daki diğer tutukluların ailelerinin yaptığı görüşme başvurusu reddedildi

Savcılık Abdullah Öcalan ve İmralı’da bulunan diğer tutukluların ailelerinin İmralı’ya gitmek için yaptığı görüşme başvurusunu kabul etmedi.

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Abdullah Öcalan ve İmralı’da bulunan diğer tutukluların ailelerinin İmralı’ya gitmek için yaptığı görüşme başvurusu reddedildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre İmralı F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ndeki Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan ve vasisi Mazlum Dinç’in Pazartesi günü İmralı’ya gitmek üzere avukatları aracılığıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuru reddedildi. Aynı şekilde, İmralı’da bulunan diğer tutuklular Hamili Yıldırım’ın kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar’ın kardeşi Emin Konar ve Veysi Aktaş’ın ablası Sabiha Aslan’ın da başvurusu reddedildi.

Savcılık, başvuruları “5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunda” yer alan “Hükümlüler hakkında getirilen kısıtlamaları” gerekçe göstererek reddetti. Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş İmralı’ya “sekretarya” olarak gittikleri tarih olan 15 Mart 2015’ten, Hamili Yıldırım da İmralı’ya götürüldüğü 15 Temmuz 2015’ten bu yana aileleriyle ilk defa 5 Haziran’da bayram açık görüşünde görüşebilmişti.

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