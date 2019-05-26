Öcalan’dan açlık grevi yapanlara çağrı: Eyleminizin sona ermesini bekliyorum

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatları, 22 Mayıs’ta İmralı’da yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Abdullah Öcalan’ın avukatları aracılığıyla açlık grevi ve ölüm orucundakilere gönderdiği mektupta “Eyleminin sona ermesini bekliyorum” dedi. Avukatları görüşmede açlık grevindekiler için Öcalan’ın “Bedenen ruhen ve zihnen sağlıklı olmaları her şeyden önemli.” dediğini aktardı.

Avukatların yaptığı açıklama şöyle:

“Açlık grevi ve ölüm oruçlarına ilişkin görüşme yapıldı. İmralı Ada Cezaevi’nde 22 Mayıs’ta yeni bir avukat görüşmesi gerçekleşti. Toplumsal uzlaşı, demokratik müzakere konusunun tartışılmasının Türkiye’nin temel ihtiyacı olduğu görüşünde.Öcalan mesajının daha fazla tartışılması gerektiğini söyledi. 6 Mayıs’ta 7 maddelik mesajda önemli, bir konu da SDG. Görüşlerini tekrarladı. Kendi düşüncelerinin çözüm önerilerinin temel haklarının anayasal zorunluluk altına alınması gerektiğini söyledi. Sayın Öcalan’ın tecritinin ağırlaştığı 4 yılda karamsarlık hâkim olmuştur. Sorunların demokratik müzâkere yoluyla çözülmesi tavrının devam ettiğini gördük. Görüşme temel konusu açlık grevleri olmuştu. Annelere özel selamını iletiyoruz. Açlık grevlerinin ve ölüm oruçlarının amacına ulaştığını ısrarla vurgulandı. Bedenen ruhen ve zihnen sağlıklı olmaları her şeyden önemli. Açlık grevi ve ölüm orucu eylemcilerine hitaben bir mektup kaleme aldı. İstanbul seçimleri ile ilgili konuşmadık. ” dedi.

Eyleminizin sona ermesini bekliyorum

Öcalan el yazısıyla açlık grevi ve ölüm orucundakilere gönderdiği mektupta, Değerli yoldaşlar, açlık grevi ve ölüm orucuna kendini yatırmışlar olmak üzere iki avukatımın yapacağı geniş açıklama ışığında eyleminizin sona ermesini bekliyorum. Bana ilişkin maksatınızın da hasıl olduğunu rahatlıkla belirtip hepinize en derin sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Asıl bundan sonrasında da bana yeterli yoğunluk ve irade ile de eşlik etmenizi özenle belirtip umuyorum. Bitmeyen sevgi ve saygılarımla.” dedi.

Görüşme 22 Mayıs’ta gerçekleşti

Asrın Hukuk Bürosundan avukatlar 22 Mayıs’ta İmralı Kapalı Cezaevi’nde Öcalan’la görüştü. Görüşme sonrası yapılan tek açıklamada “22 Mayıs’ta Müvekkilimiz Sayın Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiğimiz- görüşmede müvekkilimizi açlık grevlerine dair görüşlerini, yine onun isteği üzerine öncelikle grevcilere iletmekte ve onlarla tartışmaktayız. Bu tartışma sonuçlandığında kamuoyunun merakla beklediğini bildiğimiz bu konuda doyurucu bir açıklamayı vakit kaybetmeksizin paylaşacağız” denilmişti.