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29.03.2019
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ORC anketi: Fark İstanbul’da 2.4, Ankara’da 0.7 puan

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ORC Araştırma, son seçim anketini paylaştı. İstanbul’da Binali Yıldırım 2,4 puan önde görünürken Ankara’da ise Mehmet Özhaseki 0,7 puan önde. Balıkesir’de ise Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı 47,9 puanla son 3 güne eşit oy oranı ile giriyor.

ORC Araştırma, 31 Mart ile ilgili yaptığı son anketini paylaştı. OCR anketine göre İstanbul ve Ankara’da Cumhur İttifakı adayları yarışı önce götürürken İzmir’de Millet İttifakı ipi göğüslüyor.

14 BİN 760 KİŞİ İLE YÜZ YÜZE YAPILDI

Araştırma 21-27 Mart tarihleri arasında tam 14 bin 760 kişi ile yüz yüze yapılan görüşmelerle yapıldı.

BALIKESİR’DE KIYASIYA YARIŞ

Birçok ilde yarış kafa kafaya devam ederken Balıkesir’de ise Cumhur ve Millet İttifakı adaylarının ikisinin de oy oranının 47,9 olması dikkat çekti.

İŞTE ANKETTEN ÖNE ÇIKANLAR


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