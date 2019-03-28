Odabaşı’dan seçmene mektup: Kadıköy’e sahip çıkın, oylarını bölmeyin

CHP’nin Kadıköy Belediye Başkan adayı Şerdil Dara Odabaşı, yayımladığı bir mektupla, Kadıköylü seçmenlerden Kadıköy’e sahip çıkmalarını, oyları bölmemelerini istedi. Odabaşı, Partisi ve kendisi hakkında başlatılan karalama kampanyasının da aynı adreslerden çıktığını ve hedefin laik, demokratik, dürüst kadrolar olduğunu savundu.

Adaylığının ilk gününden itibaren, çirkin saldırıların hedefinde olduğunu belirten Odabaşı, kaleme aldığı mektupta, bu çevrelerin, laik ve demokratik cumhuriyetin simgesi Kadıköy’de bu değerlerin yükselmesi ve yücelmesi için mücadele eden, eden Cumhuriyet Halk Partisi’ni zayıflatarak çok sesliliği, çok renkliliği, adaleti ve özgürlüğü savunan Kadıköylüleri yıpratmak olduğunu savunarak, Kadıköylüleri bu oyuna gelmemelerini, oyları bölmemeye çağırdı.

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Odabaşı’nın mektubunun tamamı şu şekilde:

Sevgili Kadıköylü komşularım;

Çağdaş ve laik Türkiye Cumhuriyeti için durmaksızın çalışan Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçim döneminde, tüm Türkiye’de karalama kampanyalarına maruz kalmaktadır.

Sadece İstanbul’da değil; Ankara’da, İzmir’de, Antalya’da ve daha birçok ilde gerek büyükşehirler gerekse ilçeler bazında büyük bir yıpratma çabası sürdürülmektedir. İstanbul’da da bu yıpratma ve güçsüzleştirme çabalarının en büyük odağı çağdaş toplumun ve Atatürkçü nesillerin ülkemizdeki kalesi güzel ilçemiz, yuvamız Kadıköyümüz olmaktadır.

İstanbul’daki bir çok ilçeye göre çok daha fazla partinin belediye başkan adayı çıkarmasıyla başlayan Kadıköy’de oyları bölme çabası, türlü ahlak dışı yöntemlerle hız kesmeden devam etmektedir.

Adaylığımın ilk gününden itibaren; geçtiğimiz haftalarda da boyutları iyice büyütülen çirkin ve kirli bir üslupla; şahsıma, aileme ve tüm hayatım boyunca savunmuş olduğum cumhuriyet değerlerine hakaret boyutuna varan bu karalama kampanyası karşısında sessiz kalmam mümkün değil.

Kurtuluş Savaşı’nda bilfiil yer alan ve İstiklal Madalyası’na layık görülen, 4 nesildir CHP’nin neferi olmuş bir ailenin aynı çizgide yürüyen bir ferdi olarak; Atatürkçülüğüme, Cumhuriyet aşkıma ve çağdaş duruşuma, bu değerlerle çevrelediğim aileme ve çocuklarıma yapılan bu saldırıdan büyük üzüntü duyuyorum.

Ama bunun nasıl bir oyunun parçası olduğunu biliyor ve görüyorum.

Bu oyunun asıl amacı, bir bahane bulup benim üzerimden Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve dolayısıyla Kadıköy’deki aydınlık gücü zaafiyete uğratmaktır. Kadıköy’ü ve değerlerini yıpratmak, çağdaş toplumun kalesi olmaktan çıkarmak, parmakla gösterilen ve özenilen yaşam biçimimizin sonlanması için ilk adımı atmaktır.

Normal ve adil bir yarışla iktidar sahibi olamayanların, bu çirkin ve kirli siyaset üslubuyla Kadıköyümüzü hedef almasının sebebi, buradan tüm Türkiye’ye bir mesaj yollamaktır. Laik ve demokratik cumhuriyetin simgesi Kadıköy’de bu değerlerin yükselmesi ve yücelmesi için mücadele eden, kurumsal olarak da aynı değerleri temsil eden Cumhuriyet Halk Partisi’ni zayıflatarak çok sesliliği, çok renkliliği, adaleti ve özgürlüğü savunan Kadıköylüleri yıpratmaktır.

Amaç, Cumhuriyet Halk Partisi ile bağları zayıflamış, oyları bölünmüş, ilçe belediye meclisi üye sayısı azalmış, böylece büyükşehirdeki etkisi azalmış, “ilk kez bocalamış” bir Kadıköy yaratmaktır.

Siyasi ahlaka ve hiçbir etiğe sığmayan bu yalanlara ve algı operasyonlarına sarılarak seçim stratejisi yürütenlere, 1 Nisan 2019 sabahından itibaren, yaptığım çalışmalarla ve projelerle yanıt vereceğim.

Bir koltuk uğruna bu çirkin oyunu sergileyenleri, Kadıköylü komşularımın vicdanına bırakıyorum. Bir Kadıköylü olarak gönülden inanarak söylüyorum ki, Kadıköylüler bu oyuna gelmeyecek, kendileri ve yaşam biçimleri üzerinden oynanan bu çirkin oyunu görecek ve oylarıyla sandıkta gereken cevabı verecektir. Bundan en ufak bir şüphem bile yok.

Kadıköyümüz, daha da güçlü, değerlerine daha da tutunmuş, yeni nesillere aktardığı Atatürk ilkeleriyle her zaman örnek bir ilçe olmaya, Cumhuriyetin ve özgürlüklerin kalesi olmaya devam edecektir.

Bu oyuna gelmeyeceğiz! Kadıköy’ü korumaya hep birlikte devam edeceğiz!

Saygılarımla…

Şerdil Dara Odabaşı