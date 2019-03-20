Odak Yazar Söyleşileri Aynalıgeçit’te geri dönüyor. Mart ayından itibaren Beyoğlu Aynalıgeçit’te devam edecek olan söyleşilerin ilk konuğu Gaye Boralıoğlu.

Moderatörlüğünü Esin Hamamcı’nın üstlendiği söyleşi 22 Mart Cuma akşamı saat 18.30’da gerçekleştirilecek. Ücretsiz yapılacak etkinlik herkes açık olacak.

Odak Yazar Söyleşileri, 2016-2018 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Bomonti Etkinlikleri kapsamında yapılmış ve her ay bir yazar davet edilerek önemli edebiyat konuşmaları gerçekleştirilmişti.

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