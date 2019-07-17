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17.07.2019
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ÖDP Artvin İl Başkanı’na “Terör örgütü propagandası” cezası

ÖDP Artvin İl Başkanı Dede’nin cenaze töreninde yaptığı konuşma, “Suç” olarak nitelendirildi. “Terör örgütü propagandası yapmak” ile suçlanan Dede’ye 10 ay hapis cezası verildi

Burcu Cansu Burcu Cansu

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Artvin İl Başkanı Sercan Dede’nin bir cenaze töreninde yaptığı konuşma suç olarak nitelendirildi. Artvin Ağır Ceza Mahkemesi, Devrimci Yol örgütlenmesinde faaliyet gösteren ve 2017’de yaşamını yitiren İsrail Meydan’ın Şavşat’taki cenaze töreninde konuşan Dede hakkında açılan davada 10 ay hapis cezası verdi.

“Terör örgütü propagandası yapmak” ile suçlanan Dede ile ilgili, cezanın ertelenmeden uygulanmasına karar verildi. Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı, Dede hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen 4 karar ile ilgili de ihbarda bulundu.

CEZA ADİL DEĞİL

Kararı BirGün’e değerlendiren Dede, şunları söyledi:

“Bu tür kararlar ne yazık ki adaleti sağlamak yerine muhalif olan herkesi susturmaya yönelik. Artvin’de tarihinde olan insanlarımızı unutmamak, bizler için siyasi ve insani bir görevdir. Ben almış olduğum cezanın adil bir ceza olmadığını söyleyebilirim. Yargılandığım veya ceza aldığım diğer davalarda Cerattepe, laiklik ya da farklı başlıklarla sürdürdüğümüz siyasal faaliyetlerle alakalı, tüm bunlar hukukun ülkemizde araçsallaştığını net bir şekilde ortaya koyuyor.”

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