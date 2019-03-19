ÖDP Artvin İl Başkanı’na, “Terör örgütü propagandası” suçlaması

BirGün / Artvin

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı Diyarbakır, Malatya, Adana, İstanbul gibi illerde Devrimci Yol örgütlenmesinde faaliyet gösteren ve 30 Ağustos 2017’de yaşamını yitiren İsrail Meydan’ın Şavşat’taki cenaze törenine katılan ÖDP Artvin İl Başkanı Sercan Dede hakkında soruşturma başlattı.

Dede hakkında, “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla açılan iddianamede, Dede’nin cenaze töreninde yaptığı konuşma, “Suç” olarak nitelendirildi.

ÖDP Artvin İl Başkanı Dede’nin Meydan’ın cenaze töreninde yaptığı konuşma, iddianamede şu şekilde paylaşıldı:

“…ömrü hayatı boyunca, gençliğinden bu yana adalet için demokrasi için özgürlük için devrimci mücadelenin içinde bulunmuş bir yol arkadaşımızdır. Tıpkı bu coğrafyanın en güzel çocukları gibi. Ensar Karahan gibi, Ahmet Pehlivan gibi, Erkan Uzuneminağaoğlu gibi Necmi Karagülle gibi, Özgüç Tuncay gibi, Alaattin Demirci gibi… Onların bıraktığı mücadele mirası bugün bizlerle, devrimci gençlerle birlikte sürmeye devam edecektir.”

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Konuşmada anılan isimlerin 1980 döneminde terör örgütü mensubu olduğunu savunan iddianame Dede, “Terör örgütü propagandası yapmak ve suçu, suçluyu övmek” ile suçlandı. İfadesinde, ÖDP Artvin İl Başkanı olduğunu kaydeden Dede, İsrail Meydan’la doğrudan tanışmadığını ancak düşüncelerine ve fikirlerine yakınlık duyduğu için cenaze törenine katıldığını belirtti.

DAVA 4 NİSAN’DA

Dede hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edilerek davanın 4 Nisan’da Artvin Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi kararlaştırıldı.

“TESLİM OLMAYACAĞIZ”

Artvin’in tarihinde olan isimleri anmanın suç değil görev olduğunu söyleyen Dede, “Bu tür davalarla tüm muhalefetin sesi kesilmek isteniyor. Teslim olmayacağız. Artvin’in en güzel çocuklarına ve onurlu direniş tarihine her koşulda sahip çıkacağız” diye konuştu.