ÖDP kurucularından Haydar İlker sonsuzluğa uğurlandı

Yaşamını yitiren ÖDP’nin kurucularından Haydar İlker’i yoldaşları, dostları, sevenleri bugün sonsuzluğa uğurladı.

İlker için ilk tören İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda yapıldı.

Geniş katılımın olduğu törene ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, EMEP Genel Başkan Yardımcıları Şükran Doğan ve Fevzi Ayber, KESK Eş Genel Başkanları Aysun Gezen ile Mehmet Bozgeyik, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve bağlı odaların başkanlarının yani sıra emek ve demokrasi güçlerinin temsilcileri de katıldı.

İlker’in cenazesi, törenin yapıldığı salona DEV-GENÇ Marşı eşliğinde getirildi.

Törende Haydar Ilker ve devrimci mücadelede yitirilenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Törende ilk konuşmayı yapan Birgün Gazetesi Yayın Kurulu Uyesi Yaşar Aydın, Haydar İlker’in devrimci mücadeledeki yerini anlattı.

Yaşar Aydın konuşmasında şunları söyledi:

1949 yılında dünyaya gelen İlker, Ankara Üniversitesi DTCF’den mezun oldu. Ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nü bitiren İlker, kendi deyimiyle, “Ertan Saruhan, Denizler, Kaypakkayalar”dan etkilendi. İlker, buna karşın en çok “Mahir Çayan”dan etkilendiğini sık sık dile getirdi.

Devrimci Yol Davası’ndan dolayı 5 yıl hapis, 20 ay da Konya’da gözetim cezasına çarptırılan İlker, ÖDP’nin kuruluş aşamasında, “kurucu üye” sıfatıyla yer aldı.



ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen

ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, törende yaptığı konuşmada “Bizim için Haydar ağabeyi uğurlamak zor. Bütün devrimci kuşakların üzerine ışığı düşen bir ağabeyimizdi. ÖDP’ye ilk adım attığımızda yanımızdaydı bugün uğurlarken de yanımızda. Bizi savunan, bizi kucaklayan ve bize öğretendi… Coşkusunu ve en zor zamanlarsa bile yenilgileri de göze alarak inandığı yoldan asla ayrılmamayı öğretti bize…”dedi.

Anmada daha sonra Haydar İlker’in yol arkadaşları Oğuzhan Müftüoğlu ve Melih Pekdemir’in gönderdiği notlar okundu.

Oğuzhan Müftüoğlu gönderdiği notla üzüntüsünü şu şekilde belirtti:

Can arkadaşım, Ardından biraz hüzün ve acı ama daha çok onu ve sevgi… Birlikte yarattığımız onurlu, güzel tarihimizin en değerli parçalarından birisi oldun, gelecekten de olacaksın…

Melih Pekdemir ise şu mesajı yolladı:

Güzel abim… Haydar abim, güzel abim… Devrimci yolun hep açık olacak…



TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da yaptığı konuşmada, “Bir dostumu kaybetmenin acısını yaşıyorum. Haydar abi herkesle iyi ilişki kurmaya çalışırdı. Onun için bu salon hınca hınç dolu. Haydar abiyi seven herkesin gönlü bugün bu salonda. Haydar abi hayatın her alanında mücadele etti. Dev-Genç mücadelesini sırtlayanlardan birisiydi. “Bu ülkenin kurtuluşu devrimdedir” diyenlerdendi. 12 Eylül öncesi ve sonrası da mücadele etti. Hiç bir görevden kaçmadı. TMMOB’da bir çok görev yaptı” ifadelerini kullandı.

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Yol arkadaşı Alper Taş, “Acımız derin. Güzel abilerimizdendi… Haydar abi ile yürümek onurdu, keşke daha fazla yürüyebilseydik. Onu yüreğimizin derinliklerine gömüyoruz. Her mitingde bizimle olacak. Bir devrimci fikirleri unutulduğu zaman ölür. Haydar abiyi unutmayacağız, düşlerini yerde bırakmayacağız” dedi.



Latife Türkyılmaz

Haydar İlker’in arkadaşlarından Latife Türkyılmaz, “MTA’da çalışmalar yaptık. Çalışırken ne kadar naif olduğunu bilirsiniz. Yoldaşım, arkadaşım, kardeşim Haydar’a veda etmek çok zor. Gençliğimiz MTA’da geçti” dedi. Türkyılmaz, Haydar İlker’e ilişkin anılarını anlattı.

İlker’in mücadele arkadaşlarından Hayri Kozanoğlu, “Bugün derin bir acı yaşıyoruz. Haydar İlker’in ne kadar iyi ve düzgün bir insan olduğunu konuşuyoruz. Gerçekten de böyle bir insandı. ÖDP’nin kuruluşundan sonra bir çok görevi üstlendi. Devrimci mücadelenin yaşayan hafızasıydı. Her zaman jantiydi. Avrupa Sol Partisi’nin yürütme kurulunda yer almıştı. Çesitli milletlerden sosyalistler taziyelerini iletiyor. Hepimize örnek olacak iyi bir aile babasıydı. Keşke daha uzun yaşasaydı, şimdiden özlemeye başladık. Yakışıklı yaşamak ve yakışıklı ölmek herkese nasip olmaz” dedi.

Yurt dışından gönderilen bir dizi mesaj okundu.

İbrahim Aydın

TAKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Candansayar, “Devgenç, Devrimci Yol, Ödp hepsinde yer almış. Herkes abi diyor. Bireysel ve politik hayatında hiç lider değil hep çalışkan ve emekçi. Bireysel hayatında hiç vazgeçmeyen bir adamdı. Gülüşü biz de saklı kalsın” dedi.

BirGün Gazetesi adına da yoldaşı İbrahim Aydın, “Yaklaşık 50 yıl devrimci mücadelede yer aldı. Partinin kuruluş aşamasında destekleyen bir konuşma yaptı. Hep pozitif tavrı damga vururdu. Haydar abi bizim için bir çınardı. Gazeteyi çok dikkati okur ve takip ederdi. Haydar abimizi yıldızlara uğurluyoruz” dedi.

Mücadele arkadaşlarından Tayfun Mater, “96ya doğru partimizin kuruluşunda birlikte olduk. Nasıl güzel bir insan olduğu anlatıldı. Ödp nin avrupada tanıtılmasında ciddi bir katkısı oldu. Güle güle diyorum ve onu çok önleyeceğimi hissediyorum” dedi.

Yol arkadaşlarından Bülent Forta, “Haydar İlker neredeyse biz ordaydık, biz neredeysek ordaydı. ÖDP sürecinde vakıf sürecinde bugüne kadar hep aynı yerde olduk. Haydar İlker, abi diye hitap etmekten onur duyduğumuz bir insandı. Her zaman sessiz kalmayı ve birleştirici olmayı kendisine şiar edinmişti. Ornek olarak önümüzde durdu. Çoğunuz onu inatla sürdürdüğü devrimciliği ile tanıyorsunuz. Devrimcilik bir nöbet değişimi bizim kuşak bu nöbeti bugünün devrimci gençlerine bırakıyor. Onlar tarafından da onurla taşınacağına inanıyorum. Anısı önünde saygı ile eğiliyorum” dedi.

Jeoloji Mühendisleri odası başkanı Hüseyin Alan, “94’ten günümüze kadar odamıza çok ciddi emeği olan bir abimizdi. Babası milletvekili olmasına karşın o devrimci olmayı tercih etti. Jeolojinin lokalinde tanışmıştık. 96-98 yılları arasında Haydar abi genel sekreterlik yapıyordu. Her başımız sıkıştığında kendisine başvurduğumuz bir kutup yıldızıydı. Yeri doldurulamaz. Onu hiç bir zaman unutmayacağız. Yıldızlar yoldaşı olsun…” dedi.

Yol arkadaşlarından Hikmet Tümel, “odamız yeni kurulmuş ve örgütlenme sorunumuz vardı. Birlikte jeoloji mühendisleri odasının örgütlenmesi işine girdik. Daha sonra birlikteliğimiz TMMOB a evrildi. Ödp nın kuruluş aşamalarında ve Taksav çalışmalarında birlikte emek vermeye çalıştık. 45 yıllık yol arkadaşlığımız asla kesintiye uğramadı. Müthiş bir insan sevgisi vardı. Bundan dolayı devrimci ve sosyalistti, hiç bir şeyden vazgeçmezdi” dedi.

Haydar İlker’in kızı Ayşe, “Babam çok sevildiğini bilir ve bunu cenazemde görürsün derdi, gördüm teşekkür ederim. Babamın bana yazdığı cümleleri anlatamam. Babamı sizinle paylaşmak zorunda kaldığım süreçte kıskandım. Sizinle de gurur duydum. Benim babam bir tane…” dedi.

Oğlu Yiğit “Babam sizleri çok severdi dünyanın en iyi insanını kaybettik” dedi.

Kızı Başak, “Babam Haydar İlker’in kızıyım dersen Anadolu da kapılar açılır derdi. Kız çocukları olarak çok şanslıydık. Öpmeye kıyamazdı. Sevgi doluydu” dedi.

Eşi Derya, “Anlatacaklarım vardı ama hepsi bitmiş durumda. Çok güzel arkadaşlık yaptınız Haydar’a, her aşamada yanında oldunuz. Hastalık sürecinde hep yanındaydınız. özgürlük ve dayanışma o kadar güzel bir dayanışma gösterdi ki…

Inanılmaz bir dostluk ve dayanışmaya tanık olduk” dedi.

Törenin ardından Haydar İlkerin cenazesi defnedilmek üzere Cebeci Asri Mezarlığına götürüldü.