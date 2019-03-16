16.03.2019
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ÖDP Manisa il binasına saldırı!

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Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Manisa il binası, dün gece taşlı saldırıya uğradı.

ÖDP’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Dün gece Manisa il binamız taşlandı #İktidarın meydan meydan örgütlediği nefret dilinin sonucu olan bu faşist saldırıyı kınıyoruz. #Buradayız Memleketimizi bu karanlığa asla temsil etmeyeceğiz” denildi.

“AKP-MHP ikilisinin tüm muhalefete ve Partimize yönelik yalan ve manipülasyonlarından güç alan bu saldırının sorumluları ortaya çıkarılsın” denilen açıklamada, “Dün de söyledik yalanlarınızla da baş edeceğiz. #Buradayız Bu memleket bizim, memleketimizi karanlığa teslim etmeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

“Türkiye’nin emekçileri, yoksulları artık ezilmekten, birbirine düşman edilmekten bıktı” ifadeleri kullanılan açıklamada, “17 yıldır ülkeyi yönetenlerin hoyratlığından bezdi. Türkiye artık yeni bir başlangıç istiyor. Bu feraha çıkış hamlesine yalanlarla örülü kirli politikalarınız engel olamayacaktır” denildi.

“SALDIRILAR PROVOKASYON”

ÖDP Manisa İl Başkanı Talat Tanrıkulu saldırıların; emek, demokrasi ve barış güçlerine karşı kasıtlı olarak düzenlendiğini belirterek, saldırıların üst dilin kullandığı ötekileştirici, kutuplaştırıcı söylemlerden beslenen paramiliter güçlerin işi olduğunu vurguladı.

Tanrıkulu saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Güvencesiz gelecek, işsizlik ve ekonomik sıkıntılardan kaynaklanan yönetememe politikalarını gizlemek adına yapılan hedef saptırma saldırılarını şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Saldırıların provokasyon olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, ÖDP olarak barış içinde yaşama sevdalarını savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Talat Tanrıkulu açıklamalarını, “Buradayız, memleketimizi karanlığa teslim etmeyeceğiz” diyerek tamamladı.

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