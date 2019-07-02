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02.07.2019
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ÖDP Muğla İl Örgütü: Ulaşım zammı kabul edilemez

ÖDP Muğla İl Örgütü, ulaşım zamlarına karşı herkesi ses çıkarmaya davet etti

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi‘nin aldığı karar doğrultusunda yeni toplu taşıma fiyat tarifesi 1 Temmuz itibarı ile uygulamaya konuldu. Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Muğla İl Örgütü, ulaşım zamlarına karşı herkesi ses çıkarmaya davet etti.

ÖDP Muğla İl Başkanı Mehmet Muslu tarafından yapılan açıklamada, “Herkesin kent yaşamına eşit fırsatlarla katılma hakkı vardır, toplu ulaşım kent yaşamına katılmanın birinci koşuludur, bu nedenle herkesin yararlanabileceği bir kamu hizmeti olarak sunulmalıdır. Kent sakinlerinin, ulaşım ve ulaşım zamları dahil, yaşamlarını etkileyen her konuda söz sahibi olması, su, toplu ulaşım gibi kent yaşamının temeli olan hizmetlerin ticaret konusu edilmemesi gerekmektedir” denildi.

Açıklamasında yapılan her zammın halka zulüm olduğunu vurgulayan Muslu, “Sermayenin dikte ettiği ve AKP iktidarının yaptığı zamlarla her geçen gün halkın yaşam koşulları daha da kötüleşmektedir. Bir avuç azınlık dışında nüfusun çok büyük bir çoğunluğunu oluşturan halkımızın dayanacak gücü kalmamıştır. Dolayısıyla bu zammı makul yada mazur görmek mümkün değildir. Ulaşıma yapılan bu zam hiçbir şekilde kabul edilemez. Çalışanların, emeklilerin ücretlerinin reel olarak sürekli gerilediği, her geçen gün işsiz sayısının arttığı, esnafın iş yapamadığı öğrencilerin barınma alanlarının yetersizliği, kira ücretlerinin fazlalığı ile karşı karşıya olduğu bugünkü koşullarda yapılan her zam halka zulüm demektir” dedi.

Nitelikli, ücretsiz ulaşımın haktır!

İstanbul, İzmir ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri’nde toplu ulaşıma yüzde 50’ye varan indirimler yapıldığını vurgulayan Muslu, “ÖDP, hiçbir hizmetin taşeronlaştırılmadığı ve özelleştirilmediği, halkın barınma, enerji, ulaşım, yol, su ve diğer tüm haklarının güvenceye alındığı sosyal ve kamusal bir yönetimle eşitsizliklerin giderilmesi için çalışacak, buna ters düşen uygulamaları teşhir edecektir. Özgürlük Dayanışma Partisi kentsel hizmetlerden kar edilmesine karşıdır. Bizler, nitelikli, ücretsiz ulaşımın bir hak olduğunu savunuyoruz, ulaşıma uygulanan zammı kabul etmiyoruz. Belediyenin temel görevi, kentlilere nitelikli ve ucuz ulaşım sağlamaktır. Nitelikli ve ucuz ulaşım ise mutlaka Belediye Otobüslerinin kent içi ulaşımda var olması ile mümkündür” ifadelerini kullandı.

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