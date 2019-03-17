ÖDP ve HDP binalarına saldırı

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Manisa İl Binası’na ve Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Siirt merkezinde bulunan seçim irtibat bürosuna saldırı gerçekleştirildi.



ÖDP Manisa İl Binası’na, dün sabah saatlerinde saldırı gerçekleştirildi. Binanın camları ve içerideki Mahir Çayan ve Deniz Gezmiş poserlerinin bulunduğu çerçeveler kırıldı. Saldırının gerçekleştiği saatlerde binada kimsenin bulunmaması nedeniyle herhangi bir yaralanma olmadı.



ÖDP Manisa İl Başkanı Talat Tanrıkulu saldırıların; emek, demokrasi ve barış güçlerine karşı kasıtlı olarak düzenlendiğini belirterek, saldırıların üst dilin kullandığı ötekileştirici, kutuplaştırıcı söylemlerden beslenen paramiliter güçlerin işi olduğunu vurguladı. Tanrıkulu saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Güvencesiz gelecek, işsizlik ve ekonomik sıkıntılardan kaynaklanan yönetememe politikalarını gizlemek adına yapılan hedef saptırma saldırılarını şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.



HDP’nin ise Siirt merkezinde bulunan seçim irtibat bürosu “kimliği belirsiz kişilerce” kurşunlandı. Güres Caddesi üzerinde bulunan büroya gece saat 23.00 sıralarında motosikletli kişiler tarafından silahla 5 el ateş edildi. Saldırının olduğu yerde beş adet boş kovan toplandı. Görgü tanıklarının beyanlarına göre, saldırganlar yüzlerini beyaz poşetle gizledi. Söz konusu kişiler, çok sayıda mobese kamerasının kayıtta olduğu caddeden kayıplara karıştı.