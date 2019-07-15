ÖDP: Yanan ormanlar için herkesi mücadeleye davet ediyoruz

Muğla’nın Datça, Dalaman, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde son günlerde çıkan orman yangınlarıyla ilgili Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Muğla İl Örgütü yazılı bir açıklama yaparak herkesi mücadeleye davet etti.

Yapılan açıklamada, orman yangınlarındaki artışın en önemli nedenlerinden birinin AKP’nin uyguladığı orman alanlarının özelleştirilmesi politikasının olduğu belirtildi. Açıklamada, “AKP’nin çıkardığı Maden ve Turizmi Teşvik yasaları ormanlık alanların sınırsızca yağması ve insan faktörlü yangınların çoğalmasına neden olmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Muğla ve İstanbul Aydos’taki orman yangınlarındaki sabotajı Halkların Birleşik İntikam Milisleri (HBİM) üstlendiği haberleri kamuoyuna yansımıştır. Bilinmelidir ki bu topraklardaki ve dünya üzerindeki her orman canlıların, halkın, yaşamın ve geleceğindir. Doğa üzerinden intikam almaya çalışmak dünyadaki yaşama, çocuklara geleceğe ve halka düşmanlıktan başka bir şey değildir” ifadeleri kullanıldı.

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“DOĞA, ÇIKARLARIN UĞRUNA PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR”

“Milyonlarca tür canlının hayatı yok sayılıyor” denilen açıklamada şu ifadelerle devam etti: “Her geçen gün rant uğruna göz kırpmadan feda edilen bir şeyler için mücadele etmek zorunda bırakılıyoruz. Yine birilerinin çıkarlarına peşkeş çekilen doğa, çıkar odaklarının tahakkümüne maruz kalıyor. Yangında can ve mal kaybımız yok denilerek ormanda yakılan milyonlarca tür canlı hayatını yok sayılıyor. Özgürlük ve Dayanışma Partisi olarak soruyoruz. Orman yangınına müdahale edilen helikopterlerin su taşıma kapasitesinin yeterli midir?”

“Türk Hava Kurumu bünyesinde bulunan, yangın söndürme çalışmalarında daha yüksek su taşıma kapasitesine sahip, amfibi uçaklar neden kullanılmamıştır?” diye sorulan açıklamada, “Bunun yerine kiralama yapılarak helikopter kullanılması ve Yangın söndürme ihalesinin özel bir şirkete yangına müdahale sırasında, uçuş başına saatlik ücret aldığı ve yıllık garanti ödeme verilmesi ne kadar rasyoneldir” denildi.

“MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Her türlü özelleştirme uygulamalarından derhal vazgeçilmesi gerektiği vurgulanan açıklama şu ifadelerle sonlandırıldı: “Yaşadığımız dünya kentlerimizin de içerisinde bulunduğu tüm canlılarla ve hayvanlarla birlikte bir bütündür. Ancak, sömürüsüz bir dünya ve doğa ile uyumlu yönetim anlayışıyla kentlerimize, yaşam alanlarımıza, doğaya ve canlılara sahip çıkma mücadelemiz sürecektir. Özgürlük ve Dayanışma Partisi olarak yangınlardan sonra bölgenin ağaçlandırılması ve arazilerin imara açılmaması için gereken mücadeleyi göstereceğimizi beyan ediyoruz. Herkesi yanan ormanlar için toprak ve su olmaya, sesini yükseltmeye davet ediyoruz.”