ÖDP’den Çanakkale Zaferi açıklaması

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yılında bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Bu zaferi yaratan Mustafa Kemal Atatürk ve yoksul Anadolu’nun kurtuluş savaşçılarını selamlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’yi tam bağımsız ve demokratik bir geleceğe taşımak için emperyalizm mücadesinin devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, “Türkiye’yi tam bağımsız ve demokratik bir geleceğe taşımak için emperyalizmi ve onun tahakkümünde gelişen her tür işbirlikçi gerici karanlığa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemizin tam bağımsız geleceğini Anadolu’nun kurtuluş savaşçısı emekçi halkının, 6.Filo’ya hayır diyen devrimcilerin ayak izlerinden kuracağız!” denildi.