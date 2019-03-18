ÖDP’den işsizliğe karşı 10 maddelik çözüm önerisi

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) rekor seviyede artış gösteren işsizlik ile ilgili 10 maddelik çözüm önerisi yayımladı.

ÖDP’den yapılan açıklamada, “2018 yılında işsiz sayısı 1 milyon 11 bin kişi düzeyinde rekor düzeyde arttı. Böylelikle, ülkemizdeki işsiz sayısı 4 milyon 302 bin kişiye yükselerek korkutucu bir noktaya geldi” denildi.

İşsizliğe karşı çözümün olduğunu vurgulayan ÖDP’nin, krize karşı emeğiyle geçinenleri korumak ve işsizliğe çözüm bulmak için yayımladığı 10 madde şöyle:

1- İşçi çıkarmalar durdurulsun kamu istihdamı artsın:

Kamu istihdamı arttırılsın. Kamuda geçici ve sözleşmeli statüde çalışanlar (işçi ve kamu çalışanı) daimi–kadrolu statüye alınsın.

2- Sosyal harcama artsın, Servet Vergisi uygulansın:

Kamunun sosyal harcamaları arttırılsın. Sosyal yardımlar kişinin onurunu, gururunu kırmayacak, onu aşağılamayacak bir biçimde yapılsın. Sosyal yardımlar yandaş belediyeler, tarikat-cemaat kontenjanları üzerinden yönlendirilmesin, eşit yurttaşlık temelinde dağıtılsın. Bunun için yüksek düzeyde serveti olanlardan servet vergisi alınsın. Bu kaynaklar işsizlere ve yoksullara aktarılsın.

3- Haftalık çalışma 37.5 saat olsun:

Çalışma saatleri kısaltılsın. Ücret kaybı olmadan haftalık çalışma saati 37.5 saate düşürülsün.

4- İşsizlik Fonunu emekçiler kullansın:

İşsizlik sigortası fonunda biriken 125 milyar TL’lik kaynak işsizler ve işsizlik tehlikesi ile karşı karşıya bulunan emekçiler için kullanılsın. Fonun amaç dışı kullanımına son verilsin.

5- İşsizlik Ödeneği en az asgari ücretin yüzde 60’ı olarak belirlensin:

İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları kolaylaştırılsın. İşini kaybeden herkes uygulamadan yararlansın. İşsizlik ödeneği en az asgari ücretin yüzde 60’ı olsun.

6- Temel ihtiyaç maddelerindeki vergiler kalksın:

Kredi kartına uygulanan faizler silinsin. Temel ihtiyaçlar maddeleri üzerindeki dolaylı vergiler sıfırlansın, alım gücü arttırılsın.

7- Askeri ücrete vergi kalksın:

Askeri ücret vergiden muaf tutulsun.

8- Herkese yurttaşlık geliri:

Her yurttaşa aylık yurttaşlık geliri ödemesi yapılsın. Yurttaşlık geliri ile hem yoksulluk geliri azaltılabilir hem de satın alma gücü artırılarak talep uyarılabilir, ekonomik durgunluk hafifletilebilir.

9- Parasız eğitim ve sağlık hizmeti:

Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik hizmetleri parasız, eşit ve kaliteli olarak kamu tarafından sağlansın.

10- Kamu yatırımına ağırlık verilsin:

Üretimi ve istihdamı artıracak kamu yatırımlarıyla üretim ve istihdamı artıracak adımlar atılsın.