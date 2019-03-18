18.03.2019
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ÖDP’den işsizliğe karşı 10 maddelik çözüm önerisi

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), 4 milyon 302 bin kişiye yükselerek rekor bir düzeye gelen işsizlik ile ilgili 10 maddelik çözüm önerisi yayımladı.

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Fotoğraf: Arşiv

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) rekor seviyede artış gösteren işsizlik ile ilgili 10 maddelik çözüm önerisi yayımladı.

ÖDP’den yapılan açıklamada, “2018 yılında işsiz sayısı 1 milyon 11 bin kişi düzeyinde rekor düzeyde arttı. Böylelikle, ülkemizdeki işsiz sayısı 4 milyon 302 bin kişiye yükselerek korkutucu bir noktaya geldi” denildi.

İşsizliğe karşı çözümün olduğunu vurgulayan ÖDP’nin, krize karşı emeğiyle geçinenleri korumak ve işsizliğe çözüm bulmak için yayımladığı 10 madde şöyle:

1- İşçi çıkarmalar durdurulsun kamu istihdamı artsın:

Kamu istihdamı arttırılsın. Kamuda geçici ve sözleşmeli statüde çalışanlar (işçi ve kamu çalışanı) daimi–kadrolu statüye alınsın.

2- Sosyal harcama artsın, Servet Vergisi uygulansın:

Kamunun sosyal harcamaları arttırılsın. Sosyal yardımlar kişinin onurunu, gururunu kırmayacak, onu aşağılamayacak bir biçimde yapılsın. Sosyal yardımlar yandaş belediyeler, tarikat-cemaat kontenjanları üzerinden yönlendirilmesin, eşit yurttaşlık temelinde dağıtılsın. Bunun için yüksek düzeyde serveti olanlardan servet vergisi alınsın. Bu kaynaklar işsizlere ve yoksullara aktarılsın.

3- Haftalık çalışma 37.5 saat olsun:

Çalışma saatleri kısaltılsın. Ücret kaybı olmadan haftalık çalışma saati 37.5 saate düşürülsün.

  Bize ait olanları almak için direniyoruz

4- İşsizlik Fonunu emekçiler kullansın:

İşsizlik sigortası fonunda biriken 125 milyar TL’lik kaynak işsizler ve işsizlik tehlikesi ile karşı karşıya bulunan emekçiler için kullanılsın. Fonun amaç dışı kullanımına son verilsin.

5- İşsizlik Ödeneği en az asgari ücretin yüzde 60’ı olarak belirlensin:

İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları kolaylaştırılsın. İşini kaybeden herkes uygulamadan yararlansın. İşsizlik ödeneği en az asgari ücretin yüzde 60’ı olsun.

6- Temel ihtiyaç maddelerindeki vergiler kalksın:

Kredi kartına uygulanan faizler silinsin. Temel ihtiyaçlar maddeleri üzerindeki dolaylı vergiler sıfırlansın, alım gücü arttırılsın.

7- Askeri ücrete vergi kalksın:

Askeri ücret vergiden muaf tutulsun.

8- Herkese yurttaşlık geliri:

Her yurttaşa aylık yurttaşlık geliri ödemesi yapılsın. Yurttaşlık geliri ile hem yoksulluk geliri azaltılabilir hem de satın alma gücü artırılarak talep uyarılabilir, ekonomik durgunluk hafifletilebilir.

9- Parasız eğitim ve sağlık hizmeti:

Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik hizmetleri parasız, eşit ve kaliteli olarak kamu tarafından sağlansın.

10- Kamu yatırımına ağırlık verilsin:

Üretimi ve istihdamı artıracak kamu yatırımlarıyla üretim ve istihdamı artıracak adımlar atılsın.

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