24.3 C
Istanbul
13.07.2019
Anasayfa GÜNCEL ÖDP’li Şakir İpek iş cinayetinde yaşamını yitirdi: İktidardan ve patronlardan hesap soracağız

ÖDP’li Şakir İpek iş cinayetinde yaşamını yitirdi: İktidardan ve patronlardan hesap soracağız

HABER MERKEZİ HABER MERKEZİ

İstanbul Kartal’da, Vatan Plastik’te üretim bölümünde çalışan Özgürlük ve Dayanışma Partisi üyesi, devrimci Şakir İpek iş cinayetinde hayatını kaybetti.

İpek, görev tanımında olmamasına rağmen, ıslak zeminde ve hiçbir güvenlik önlemi olmadan, akan çatının tamiratında çalıştığı sırada 15 metreden zemine düşerek yaşamını yitirdi. İpek’in cenazesi bugün Sultanbeyli Orhangazi mezarlığına defnedilecek.

İktidardan ve patronlardan hesap soracağız

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) yoldaşları Şakir İpek’in iş cinayetinde katledilmesi üzerine açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

“Parti üyemiz Şakir İpek Vatan Plastik adlı firmada iş güvenliği önlemleri alınmadan 15 metreden aşağı düşerek hayatını kaybetmiştir. Öncelikle ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Yol arkadaşımızın ve iş cinayetlerinde hayatını kaybeden tüm işçi kardeşlerimizin hesabını patronlardan ve iktidardan elbet soracağız.”

İşçi Dayanışma Derneği’nin yaptığı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

“Vatan Plastik’te palet üretim işçisi olarak çalışan Şakir İpek görevi olmadığı halde işverenin talimatı sonucu çatıyı tamir etmeye çıktı. İş güvenliği önlemleri olmadan çatıda çalıştırılan Şakir İpek 15 metre mesafeden düşmüş ve maalesef hayatını kaybetmiştir. İş cinayetinde hayatını kaybeden Şakir İpek’in ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. İş cinayetinin hesabının sorulması için İşçi Dayanışma Derneği olarak sürecin takipçisi olacağız.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,310AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Ukrayna’da televizyon binasına bomba atarlı saldırı

birgun.net -
Ukrayna’da yayın yapan 112 Ukraine televizyonunun Kiev’deki binasına kimliği belirsiz kişilerce bomba...
Devamını Oku

Demirtaş, Suruç Katliamı’nın yıl dönümü için cezaevinde resim çizdi

birgun.net -
HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Suruç katliamının 4’üncü yılında...
Devamını Oku

Fitch, Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

birgun.net -
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunun "BB"den "BB-" seviyesine düşürüldüğünü, not görünümünün "negatif"...
Devamını Oku

Afganistan’da bir ABD askeri öldürüldü

birgun.net -
Afganistan'daki NATO kuvvetleri bünyesinde görev yapan bir ABD askeri öldürüldü.
Devamını Oku

ÖDP’li Şakir İpek iş cinayetinde yaşamını yitirdi: İktidardan ve patronlardan hesap soracağız

HABER MERKEZİ -
İstanbul Kartal’da, Vatan Plastik’te üretim bölümünde çalışan Özgürlük ve Dayanışma Partisi üyesi,...
Devamını Oku

Kültürpark Platformu’ndan GSF açıklaması: Sanat da Kültürpark da çuvala sığmaz

BİRGÜN İZMİR -
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarı binalarının İzmir...
Devamını Oku

Federer-Nadal maçında kitap okuyan çocuk gündem oldu

birgun.net -
11 yıl aradan sonra karşı karşıya gelen Federer-Nadal maçı esnasında tribünlerde yer...
Devamını Oku

D&R, 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Pucca’nın imza gününü iptal etti

birgun.net -
"Uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" iddiasıyla yargılanan "Pucca" lakaplı sosyal medya fenomeni Pınar...
Devamını Oku

Bedelli askerlik ücreti belli oldu

birgun.net -
Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020...
Devamını Oku

Ulaştırma Bakanlığı: 70 milyon cep telefonu sistemden silinecek

birgun.net -
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, yeni düzenleme ile 7 yıl...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi