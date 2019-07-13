ÖDP’li Şakir İpek iş cinayetinde yaşamını yitirdi: İktidardan ve patronlardan hesap soracağız

İstanbul Kartal’da, Vatan Plastik’te üretim bölümünde çalışan Özgürlük ve Dayanışma Partisi üyesi, devrimci Şakir İpek iş cinayetinde hayatını kaybetti.

İpek, görev tanımında olmamasına rağmen, ıslak zeminde ve hiçbir güvenlik önlemi olmadan, akan çatının tamiratında çalıştığı sırada 15 metreden zemine düşerek yaşamını yitirdi. İpek’in cenazesi bugün Sultanbeyli Orhangazi mezarlığına defnedilecek.

İktidardan ve patronlardan hesap soracağız

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) yoldaşları Şakir İpek’in iş cinayetinde katledilmesi üzerine açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

“Parti üyemiz Şakir İpek Vatan Plastik adlı firmada iş güvenliği önlemleri alınmadan 15 metreden aşağı düşerek hayatını kaybetmiştir. Öncelikle ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Yol arkadaşımızın ve iş cinayetlerinde hayatını kaybeden tüm işçi kardeşlerimizin hesabını patronlardan ve iktidardan elbet soracağız.”

İşçi Dayanışma Derneği’nin yaptığı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

“Vatan Plastik’te palet üretim işçisi olarak çalışan Şakir İpek görevi olmadığı halde işverenin talimatı sonucu çatıyı tamir etmeye çıktı. İş güvenliği önlemleri olmadan çatıda çalıştırılan Şakir İpek 15 metre mesafeden düşmüş ve maalesef hayatını kaybetmiştir. İş cinayetinde hayatını kaybeden Şakir İpek’in ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. İş cinayetinin hesabının sorulması için İşçi Dayanışma Derneği olarak sürecin takipçisi olacağız.”