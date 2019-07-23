ÖDP’nin kurucularından Haydar İlker hayatını kaybetti

Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin (ÖDP) kurucularından, eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Ankara İl Başkanı Haydar İlker hayatını kaybetti.

Jeoloji mühendisi olan İlker, TMMOB’de de aktif çalışma yürütmüş ve Toplumsal Araştırmalar, Kültür ve Sanat İçin Vakıf’ın da kurucuları arasında yer almıştı.

İlker’in vefatı, ÖDP’nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada,“Türkiye devrimci hareketinin en cefakar, saygıdeğer insanlarından, partimizin kurucusu ve kesintisiz emekçisi Haydar İlker’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Cenaze bilgilerini ayrıca paylaşacağız. Devrimci inadı ve büyük insan sevgisi ışık olacak. Yıldızlar yoldaşı olsun“ denildi.

ÖDP tarafından paylaşılan cenaze bilgilerine göre, 24 Temmuz Çarşamba günü saat 13.00’da İMO Teoman Öztürk Salonu önünde İlker için bir anma töreni düzenlenecek.

İlker, aynı gün ikindi namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda defnedilecek.